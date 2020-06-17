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Попа как у Ким: тренер Кардашьян рассекретила упражнения звезды

17 июня 2020, 05:35

Каждой женщине интересно, как Кардашьян качает попу.

Ким Кардашьян
Каждой женщине интересно, как Кардашьян качает попу / Instagram

Каждая женщина наверное хоть раз в жизни задавалась вопросом, как же Ким Кардашьян удается поддерживать в форме свою самую знаменитую часть тела - попу.

Оказалось, что это все происходит благодаря ее личному тренеру Мелиссе Алькантаре, которая считает, что любой тоже может это сделать.

Сама тренер работала официанткой и вела свой 4-летний блог о том, как занимается своим телом и его прокачкой. Она говорит, что была крайне удивлена, когда ей позвонили однажды с предложением поработать на Кардашьян. Мелисса говорит: "Благодаря тяжелой работе и изменению своего мышления я узнала, что тело может удивить вас разными способами.

Теперь она тренирует 39-летнюю Ким до шести дней в неделю. "Есть люди, которые должны работать усерднее других, но мы все можем добиться прогресса. Для некоторых это может занять больше времени", - говорит Мелисса.

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"Я бы хотела сказать, что вы получите тело своей мечты, просто выполняя по 12 приседаний в день, но этого не произойдет. Чтобы изменить ситуацию, вы должны чувствовать боль. Последние пять повторений любого упражнения должны быть борьбой", - добавляет она.

Тренер также говорит, что независимо от того, сколько вы тренируетесь, хорошее питание является ключом к долгосрочному успеху. Диета Мелиссы включает белки, такие как баранина, лосось и курица, а также сложные углеводы, такие как коричневый рис.

Мелисса говорит, что, чтобы получить удивительный зад, как у Ким, важно знать анатомию и дополняет списком упражнений для идеальной формы ягодиц.

Удар вверх

Сосредоточиться на том, чтобы тянуться пяткой вверх.

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Удар вверх.jpg

Разведение

Это упражнение можно выполнять с резинкой и без.

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Разведение.jpg

Широкие приседания

Важно, чтобы попа опускалась до параллели с полом.

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Широкие приседания.jpg

Джампинг джек

Упражнение состоит из прыжков с разведением ног в стороны и хлопком над головой. Отличное кардио, позволяющее разогнать кровь.

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Джампинг Джек.jpg

Бедра вверх

Подняв бедра, их нужно развести и соединить в высшей точки. После этого, опустить таз вниз.

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Бедра вверх.jpg

Колени к рукам

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Колени к рукам.jpg

Высокие колени

Бег на месте с высоким поднятием колен.

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Высокие колени.jpg

Берпи

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Берпи.jpg

Выпады назад

Выполняются на каждую ногу по-отдельности. Колени стоят под ровным углом в 90 градусов.

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Выпады.jpg

Приседания с выпригиванием

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Приседания с выпрыгиванием.jpg

Выполняя регулярно эти упражнения, попа будет "как у Ким".

Ким Кардашьян попа тренировка
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