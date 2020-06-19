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Как правильно собираться на пикник - список от Юлии Панковой

Лето, отпуска, выходные - так и хочется пойти на природу. Что можно и что нужно брать на пикник - посоветовала гастро и тревел блогер Юлия Панкова.

19 июня 2020, 10:17
Пикник
Пикник / 1zoom.ru

Как в июне хочется выбраться в парк или лес - посмаковать что-то вкусненькое и провести время с друзьями и близкими. Собственно, 18 июня был День пикников. Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как устроить пикник на скорую руку.

Хорошая возможность насладиться солнцем и теплом каждые выходные, как становится тепло. Поэтому пакуйте вкусности в корзину и идите с друзьями в парк. Ведущая программы Ревизор, который снимает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рассказала Главреду, какие блюда стоит с собой взять на пикник.

Еда

"Сейчас сезон свежих фруктов, овощей и зелени, поэтому обязательно прихватите их, – говорит Юля. – Все помойте дома и положите в контейнеры. А вот нарезать их лучше прямо на месте Читайте такжеКак правильно выбирать овощи - где больше всего нитратов– так продукты дольше сохранятся свежими и вкусными".

Если запланируете приготовить шашлык, то мясо замариновать самостоятельно. Ведущая говорит, что для хорошего маринада не нужно много специй. Поэтому лучше используйте только соль, перец и лук.

А еще девушка рекомендует взять свежую выпечку. Например, круассаны без начинки.

"Или же приготовьте дома брускеты, – говорит Юля. – Подсушите несколько кусков хлеба, а начинку сделайте из помидоров и базилика".

Юлия РПанкова
Юлия РПанкова / Пресс-служба

Напитки

"Можновзять негазированную воду, – говорит девушка. – Как альтернатива – приготовить лимонад. Он хорошо утоляет жажду! Кстати, еще и очень легко и быстро готовится. На 750 мл. воды – 2 шт. – лимона и 200 г. – сахара. И обязательно веточку мелиссы!"

Слушаться советов очаровательной ведущей, или придумать что-то свое - поможет только ваша фантазия.

Для выбора вкусностей с собой могут пригодиться советы как выбрать спелую клубнику и не отравиться.

Юлия Панкова новости шоу бизнеса жизнь Пикник советы от звезд
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