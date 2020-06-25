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Как спастись от солнца летом - самые важные правила от тревел-блогера

Тревел-ведущий Макс Узол рассказал, что нужно делать, чтобы справиться даже с самой адской жарой летом.

25 июня 2020, 19:33
Как спастись от жары
Как спастись от жары / NikLife

Даже для тех, кто обожает лето и жару, есть неприятная информация - переносить 30-ти градусную жару не так уж и просто, и она ухудшает самочувствие и негативно влияет на работоспособность. Так что даже если вы прекрасно себя чувствуете на жаре более 30 градусов - стоит поберечься, и применить простые лайфхаки от телеведущего предстоящего тревел-проекта Макса Узола.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Макс Узол, ведущий тревел-проекта У кого больше?, который Новый канал презентует осенью, назвал список простейших предосторожностей.

Что надевать в жару

Стоит забыть о черных и даже темных вещах. Лучший вариант от Макса — широкие светлые брюки и такая же футболка. И тут проблема не только в цвете.

"Синтетические ткани в жару — ад. Все прилипает, парит и раздражает. Поэтому старайтесь носить летом одежду из льна и хлопчатобумажной ткани. Иногда я могу специально намочить футболку, чтобы хотя бы 15 минут насладиться кайфовой прохладой. Кстати, на Занзибаре местные купаются в океане в одежде, потому что так прохладнее и в воде, и на суше", - поведал Макс.

Что пить в жару

Ни для кого не секрет, что самый главный напиток в жару — вода. Врачи рекомендуют пить негазированную воду комнатной температуры каждые полчаса, но маленькими глотками. А вот от кофе, крепкого чая и алкоголя лучше всего временно отказаться.

В основном я пью только воду, а в жару — в бОльших объемах. Кстати, в воду можно добавить несколько листочков мяты и дольку лимона — этот напиток будет хорошо освежать и бодрить", — добавил ведущий Нового канала.

вода, стакан воды
Что можно пить в жару / pennsylvaniafrack.com

Что есть в жару

Про жирную и острую пищу летом нужно забыть. От сладкого тоже отказаться — оно усиливает потоотделение.

"Ешьте больше салатов, свежих фруктов. Жара и так изнуряет, а если переесть — можно и самому превратиться в овощ", — шутит Узол.

Лайфхаки от жары: замороженная вода и кондиционер своими руками

У ведущего У кого больше? Макса Узола есть несколько лайфхаков, которые пригодятся каждому в адскую жару

  • Носить с собой бутылку с замороженной водой, и когда идет под солнцем, класть ее себе на шею. Так гораздо легче перенести высокую температуру.
  • Из этой же бутылки периодически можно поливать себе голову — волосы долго держат влагу, особенно, если на голове головной убор.
  • Если заморозить в холодильнике кубики льда, а потом положить их в миску и поставить под вентилятор — получится мини-кондиционер.

Где спастись от жары, если не на море

Проводить горячие летние дни всегда легче у воды. В Украине во время карантина это выйдет на диких пляжах Одесской области, о которых Макс Узол и его жена Оля Манько расскажут в свежем выпуске своего YouTube-блога КАМОН. Но что делать, если нет возможности отправиться на отдых?

"Прятаться от жары можно там, где есть тень. Идеальное место — парки, ботанические сады, леса. Я бы с радостью поехал в Карпаты — они летом мне больше "заходят", чем зимой. Еще можно погонять на вейкборде, сплавиться по реке", - рассказал телеведущий.

Напомним, что пока действует ослабление карантина, можно также сходить в общественный бассейн. Но стоит накрепко запомнить правила безопасности в общественных бассейнах.

новости шоу бизнеса Новый канал жара советы от звезд
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