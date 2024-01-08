Как водка влияет на мозг: доктор Габорец объяснил, что твориться с человеком

Независимо от вида алкоголя, он воздействует на нейроны мозга как яд.

https://glavred.info/life/kak-vodka-vliyaet-na-mozg-doktor-gaborec-obyasnil-chto-tvoritsya-s-chelovekom-10531487.html Ссылка скопирована

Как водка влияет на мозг / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Не секрет, что алкоголь пагубно влияет на наш организм, хоть некоторые исследования и говорят о его пользе в малых количествах.

Доктор Юрий Габорец на своей страничке в Instagram рассказал, как алкоголь подавляет нейроны, влияет на биохимию и почему это может стать проблемой для вашего здоровья.

Кто такой Юрий Габорец? Юрий Габорец - акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Специализируется на диагностировании, оперативном и консервативном лечении гинекологических заболеваний. Проводит лечение предраковых процессов шейки матки, ЗППП, женского бесплодия. Удаляет папилломы, кондиломы из урогенитальной области. видео дня Окончил медицинский факультет Ужгородского государственного университета. Управляет медицинским центром экспертного класса Haborets Clinic.

Яд для нейронов

Независимо от вида алкоголя, он воздействует на нейроны мозга как яд, подавляя передачу импульсов. Это может проявляться в замедленной реакции, затруднении с произношением слов и других негативных эффектах.

Обманчивое понимание

Пьющим людям может показаться, что они просветляются, но на самом деле алкоголь искажает их восприятие, вводит в заблуждение и переоценивает их способности.

"То, что сделает пьяный, трезвый - никогда не сделает", - подчеркнул доктор Габорец .

Убийца личности

Алкоголь может иметь серьезные последствия для личности человека. Злоупотребление может привести к потере индивидуальности, и люди, злоупотребляющие алкоголем, могут стать похожими друг на друга. Важно иметь стержень и умение остановиться в любой ситуации.

"Не меняйте душу на алкоголь, тогда будете счастливы", - заключил доктор Габорец.

Смотрите видео о том, как алкоголь влияет на мозг человека:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.