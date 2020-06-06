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Как воспитывать детей - ТОП-5 советов от директора Школы Леди

6 июня 2020, 01:38

Педагог директор Школы леди Татьяна Мокриди, рассказывая о воспитании, говорит, что для ребенка главное - атмосфера дома.

Татьяна Мокриди
Татьяна Мокриди / Instagram

То, что у этой женщины получается хорошо перевоспитывать пацанок в леди, показал шоу Від пацанки до панянки, которое снимает Новый канал. Девушки за 15 недель изменились до неузнаваемости. Агрессивная Юля #Бандитка Чигринец стала мягкой и занялась благотворительностью после проекта, а наркоманка и воровка Женя #Батюшка Мазур победила в проекте и стала честно зарабатывать, забыв о наркотиках.

Развратная Вика #Синяк Кошутина, которая оказывала интимные услуги по интернету, после реалити занялась вокалом, записала первую песню и планирует выпустить альбом. А теперь директор Школы леди Татьяна Мокриди раскрыла секрет воспитания собственных детей.Читайте такжеВід пацанки до панянки 4 сезон финал - смотреть онлайн 25-05-2020

"Наши правила воспитания с мужем можно свести к пяти "не": не врать, не пугать, не кричать, не унижать, не толкать.

В семье должна быть такая атмосфера, чтобы ребенок хотел возвращаться домой, чтобы он нуждался в общении и родительский советах. Чрезмерная строгость лишь отталкивает", - рассказала Татьяна Мокриди.

Татьяна Мокриди - 5 правил воспитания детей
Татьяна Мокриди - 5 правил воспитания детей / Пресс-служба

Татьяна Мокриди сейчас воспитывает двойняшек Лизу и Настю. Девочкам по 8 лет, и старший сын, которому 29 лет. И кое-что она уже повидала.

"Ребенок будет доверять только тогда, когда поймет, что родители не врут даже в мелочах. Любовь и искренность – залог хороших отношений. Я уверена, что семья – это команда. Работать и отдыхать нужно всем вместе", - подчеркнула она.

А как ей удалось перевоспитать, казалось бы, безнадежных пацанок – смотрите на сайте Нового канала. Все обзоры и видео вы также можете посмотреть на Главреде, пока создатели готовятся к 5 сезону.

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