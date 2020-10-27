Как выйти из токсичных отношений, если вы все еще любите:

Если у вас были токсичные отношения, вы точно знаете, насколько они могут быть эмоционально, физически и умственно утомительными.

Узнать, как расстаться с токсичными отношениями, никогда не так просто, особенно когда вы влюблены в своего партнера.

Если у вас были токсичные отношения, вы точно знаете, насколько они могут быть эмоционально, физически и умственно утомительными. Но если токсичные отношения так утомительны, почему так трудно расстаться?

В этой статье Главред расскажет, почему так трудно расстаться с токсичными отношениями и как навсегда их оставить.

Как узнать, что у вас токсичные отношения?

Иногда сложно понять, состоите ли вы в токсичных отношениях или нет. Часто это происходит из-за манипуляций, связанных с токсичностью партнера.

Еще одна причина, по которой может быть трудно признать, что вы находитесь в токсичных отношениях, является отсутствие какого-либо внешнего насилия. Ваш партнер может не бить вас или не переходить какие-либо очевидные сексуальные границы, но это не значит, что у вас здоровые отношения.

Составление списка за/против может стать первым полезным шагом в изучении того, как расстаться с токсичными отношениями.

Плюсы могут заключаться в том, что ваш супруг заставляет вас смеяться, вы наслаждаетесь одними и теми же увлечениями и любите их.

Но каковы минусы вашего нынешнего положения?

Когда вы составляете этот список, важно быть честным с самим собой. Ваш партнер делает что-либо из следующего?

Не дает вам уединяться

Отрезает вас от друзей/семьи/финансов

Мешает вам посещать курсы или работать

Контролирует и ревнует

Принимает все решения в ваших отношениях

Давит на то, что вам не нравится

Шутит или критикует вас

Неверен

Уничтожает собственность

Отправляет текстовые сообщения с угрозами

Нарушает вашу конфиденциальность (проверяет ваш телефон / социальные сети / подписывается на вас)

Угрожает сделать что-то ужасное, если вы разойдетесь с ним

Если это токсичное поведение напоминает вам о вашем супруге, это может быть тревожным сигналом, говорящим, что вам нужно принять меры и разорвать опасные отношения.

Почему люди остаются в токсичных отношениях?

Один из главных виновников - окситоцин. Окситоцин - это гормон в вашем организме, который выделяется в моменты близости. Это происходит, когда вы занимаетесь любовью, держитесь за руки, целуетесь или обнимаетесь.

Когда окситоцин высвобождается, он заставляет вас больше доверять своему партнеру, даже если доверие не оправдано. Этот маленький подлый гормон также способствует установлению связи, из-за чего может казаться невозможным расстаться с супругом, даже если вы знаете, что он вам не подходит.

Помимо эффекта окситоцина, вот еще 5 вещей, которые затрудняют выход из токсичных отношений:

1. Жестокое обращение ослабляет вас эмоционально

Эмоциональное насилие может иметь разрушительные последствия для всех, оставляя человека слабым, лишенного чувства собственного достоинства, и заставляя начинать заново принимать трудное решение.

2. Это может быть опасно для жизни

Расставание с токсичными отношениями может быть опасным и привести к самым разным последствиям, даже к смерти. Исследования показывают, что токсичный партнер убивает больше женщин через несколько недель после разрыва токсичных отношений, чем когда они остаются в отношениях.

3. Ментальная установка

Общество укоренило в нас образ мышления "не сдавайся", согласно которому люди продолжают что-то делать, даже когда понимают, что это может привести к чему-то катастрофическому. Это мышление также сопровождается мыслью, что насилие в конце концов прекратится.

4. Социальное давление

Всегда существует социальное давление со стороны друзей, членов семьи и т. д.

5. Социальная реакция

Люди часто не хотят никому признаваться в том, что переживают трудные времена, а это сказывается на отношениях. Люди, находящиеся в токсичных отношениях, не хотят признаваться в жестоком обращении, которому они подвергаются, из-за страха или стыда быть обвиненными или осужденными.

Последствия эмоционального насилия в токсичных отношениях

1. Страх

Это постоянное беспокойство или осознание опасности. Вы начинаете испытывать проблемы с доверием к любому, с кем общаетесь, и построение отношений становится проблемой со временем.

2. Стыд

Вы не можете свободно общаться с кем-либо, кто знает, через что вы прошли, например, с друзьями, членами семьи и т. д., что часто может привести к одиночеству.

3. Замешательство

Ваш ум постоянно задается вопросом, и вы, кажется, теряете концентрацию и не можете сосредоточиться на конкретной задаче.

4. Наркотики или выпивка

Злоупотребление часто приводит к чрезмерному употреблению наркотиков и алкоголю.

5. Самоубийство

Когда боль и травмы становятся слишком сильными, ситуация часто лишает их жизни.

6. Проблемы со сном

Вы не можете наслаждаться сном, как полагается. Мысли и беспокойство становятся порядком каждого мгновения.

Как выйти из токсичных отношений

1. Знайте, что вы заслуживаете лучшего

Месяцы или годы, когда вам говорят, что вы никогда не найдете никого лучше, чем ваш супруг может давить на вас, и вы даже можете начать в это верить. Но это неправда.

Снижение самооценки и самоуважения - вот что делают обидчики, чтобы держать своих жертв в ловушке отношений.

Пусть "Я заслуживаю лучшего!" стать вашей ежедневной мантрой. Напоминайте себе о себе каждый день.

Вы изо всех сил старались наладить отношения, но иногда любви недостаточно, и вам нужно двигаться дальше ради собственного психического и физического благополучия.

2. Создайте систему поддержки

Эмоции, которые вы переживаете из-за токсичного разрыва, во многом напоминают разрыв здоровых отношений. Вы будете чувствовать противоречие, тоску по любви, облегчение, депрессию и многое другое.

Особенно сложно расстаться с токсичными отношениями, если вы финансово полагались на своего бывшего, но не отчаивайтесь.

Вместо того чтобы думать о том, почему это будет сложно, сконцентрируйтесь на создании системы поддержки, которая вам понадобится, когда вы сделаете решительный шаг. Исследования показывают, что поддержка друзей и семьи в трудные времена снижает психологический стресс.

Наличие системы поддержки поможет вам двигаться дальше.

3. Будьте тверды в своем решении

Расставания - это тяжело, независимо от обстоятельств. Вы покидаете жизнь, к которой привыкли. Бывают моменты, когда у вас возникает соблазн вернуться к партнеру, но стойте на своем. Вы заслуживаете партнера, который любит и уважает вас.

Не давайте своему бывшему ложной надежды на восстановление отношений. Примите твердое решение разорвать отношения и не сдавайтесь.

4. Прервите контакт

Один из самых важных моментов в том, как расстаться с токсичными отношениями, - это прекратить все контакты с бывшим после разрыва.

Поддержание контакта с бывшим открывает вам возможность снова быть вместе. Кроме того, если вы увидите своего бывшего в социальных сетях, воспоминания об отношениях будут свежими в вашей памяти.

Вместо того, чтобы жить в прошлом, сосредоточьтесь на будущем, сохраняйте мотивацию. Удалите бывшего из социальных сетей, заблокируйте его на своем телефоне и найдите способы не видеться с ним лично. Эти действия дадут понять, что вы не хотите иметь с ними ничего общего.

5. Это называется разрывом из-за разрыва

Если вы собираетесь расстаться, вы, вероятно, испробовали все уловки, чтобы заставить супруга изменить свой токсичный образ жизни.

Возможно, вы ходили на терапию, посещали занятия по изучению взаимоотношений или уделяли особое внимание свиданиям, но ничего не помогало. Ваш партнер не собирается меняться, и важно часто напоминать себе об этом.

Не ждите чудес после разрыва отношений.

Даже если оскорбительный бывший меняет свое поведение, это, вероятно, только из-за шока от разрыва. Если вы снова будете вместе, вероятность того, что он вернется к своему токсичному поведению, невероятно высока.

Научиться избавляться от токсичных отношений - это одно, а завершить их - совсем другое. Если вам трудно расстаться с агрессивным или токсичным партнером, обратитесь к надежному другу, семье или позвоните / напишите / поговорите по линии поддержки оскорбительных отношений, например Day One.

Часто возникает чувство привязанности или одиночества и желание вступить в новые отношения сразу же после выхода из токсичных. Пожалуйста, расслабьтесь, научитесь открывать себя и подумайте, чем закончилось последнее, чтобы не испытать то же самое.