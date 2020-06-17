Кличко продолжил тему "письки сенсацийной", опубликовано видео

Виталий Кличко высказался о размере сенсаций / Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко продолжил тему "письки сенсацийной" – показал, какими по размеру бывают сенсации.

Глава города на своем канале в Telegram разместил стебное видео, на котором рассказал немного о сенсациях.

На видео Кличко запечатлен в футболке со своим изображениям, на которой написано "Сенсация".

Мэр сказал, что сенсации бывать вот такие – сначала показал пальцами небольшой размер, потом двумя руками – немного больший, после этого еще больший, а потом – очень большой.

Видео, на котором запечатлено высказывание Виталия Кличко о размере сенсаций (смотрите с 0:14 cекунды)

Напомним, 15 июня Виталий Кличко во время брифинга допустил новый ляп – мэр Киева вместо слова "после" сказал "писька" и ели произнес слово "сенсационных".