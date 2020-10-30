Коп убил любовницу, рассказавшую об их сексе его жене / flickriver.com

В Великобритании полицейский из графства Дорсет (Англия) убил любовницу, как только узнал, что она рассказала об их сексе его законной супруге.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail. Как сообщают журналисты, мужчину приговорили к тюремному заключению сроком на десять с половиной лет.

41-летний Тимоти Бремер (Timothy Brehmer) больше 10 лет втайне от жены занимался сексом с медсестрой Клэр Пэрри (Claire Parry). Его жена также работала детективом в полиции. Родственники и друзья утверждают, что мужчина имел репутацию образцового полицейского и семьянина.

В мае 2020 года Пэрри, брак которой почти распался из-за того, что ее муж узнал о ее романе с полицейским, обнаружила, что Бремер параллельно имел секс с другими женщинами.

Разъяренная женщина взяла телефон любовника в момент, когда сидела в его машине на заднем сиденье. Она написала его супруге сообщение с текстом: "Я тебе изменяю". Бремер впал в бешенство и задушил женщину на месте. Как показало вскрытие, шея Пэрри оказалась сломана в трех местах.

Коллеги мужчины на заседаниях суда называли его ловеласом и признавались, что у него было несколько романов с другими сотрудницами отделения полиции.

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