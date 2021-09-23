Копы не поехали на вызов о краже, потому что устроили секс в служебном авто

Молли Эдвардс и Ричард Патон / The Independent

В графстве Суррей (Великобритания) пару полицейских обвинили в том, что они во время несения службы они занимались сексом прямо в служебном авто − вместо того, чтобы поехать по вызову на ограбление.

Об этом сообщает издание The Independent. Руководство местной полиции заподозрило в небрежном отношении к службе офицеров Молли Эдвардс и Ричарда Патона. В их авто была установлена аппаратура для прослушивания, которая зафиксировала, как в ответ на срочный вызов об ограблении в соседнем магазине электронных товаров, Патон предложил напарнице: "Давай разденемся". Они припарковались недалеко от места преступления − и занялись сексом.

Причем и Эдвардс, и Патон состоят в браке и воспитают детей. После того, как их секс-утехи разоблачили, они подали в отставку.

"Мне нравилось, что мы проводим время вместе, но я понял, что мы поступили неправильно и должны это прекратить", — сказала Эдвардс.

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Напомним, ранее в Великобритании полицейский из графства Дорсет (Англия) убил любовницу, как только узнал, что она рассказала об их сексе его законной супруге.

Женщина взяла телефон любовника в момент, когда сидела в его машине на заднем сиденье. Она написала его супруге сообщение с текстом: "Я тебе изменяю". Мужчина впал в бешенство и задушил женщину на месте. Как показало вскрытие, ее шея оказалась сломана в трех местах.

