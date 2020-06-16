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Грудное вскармливание: мамы, которых заставляют кормить, впадают в депрессию

16 июня 2020, 13:49

Сильное давление на женщину с целью заставить ее кормить грудью, может привести к послеродовой депрессии.

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Сильное давление на женщину с целью заставить ее кормить грудью, может привести к послеродовой депрессии/ NIKOLAY OSMACHKO з Pexels

Исследователи из Университета Квинсленда в Австралии говорят, что сильное давление на женщину с целью заставить ее кормить грудью, даже не смотря на то, что оно помогает сбросить лишние килограммы, может привести к послеродовой депрессии.

Австралийские исследователи выпустили свое предупреждение после того, как обнаружили, что только 34 процента матерей кормят своих детей исключительно грудью в течение шести месяцев, несмотря на глобальную цель увеличить эти показатели до 50 процентов.

Ведущий исследователь Катрина Мосс заявила, что матери в первую очередь прекратили грудное вскармливание из-за нехватки молока или трудностей с грудным вскармливанием, таких как мастит - воспаление тканей молочной железы, которое может привести к инфекции.

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Доктор Мосс сказала: "Матери могут чувствовать сильное давление с целью заставить ее кормить, но кормление грудью не для всех. Если у матерей возникают проблемы с грудным вскармливанием, им, возможно, придется докармливать малыша или прекратить кормление совсем".

По словам Мосса, сострадание должно играть большую роль в дебатах о грудном вскармливании, поскольку 20 процентов матерей страдают перинатальной тревогой и депрессией.

"Трудности с кормлением могут увеличить риск перинатальной тревоги и депрессии, которые испытывают до 20 процентов матерей", - сказала она.

Исследователи также обнаружили, что 41 процент матерей комбинировали грудное вскармливание с твердой пищей или смесью. "Большинство матерей не кормят исключительно грудью, как правило, по очень веским причинам, и поддержка, которую они получают, должна отражать это. Это исследование подчеркивает необходимость индивидуальной поддержки, специфичной для ситуации каждой матери", - говорит она.

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