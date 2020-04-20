Из-за коронавируса журналистка засветила прелести голого мужа

Коронавирус и голый муж – журналистка сняла забавный сюжет / Скриншот

Американская журналистка телеканала KCRA 3 Мелинда Меза засветила в прямом эфире голые телеса своего благоверного.

Темой эфира были средства для ухода за волосами на карантине. Но для съемок женщина подобрал крайне неудачный ракурс – или удачный, это как посмотреть. В итоге все желающие телезрители получили возможность лицезреть, как ее супруг принимает душ.

Столь пикантный промах не смогли проигнорировать пользователи Twitter. Одни выразили журналистке сочувствие, другие просто посмеялись. Реакция коллег Мезы по работе осталась за кадром – в отличие от голого зада ее муженька.

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