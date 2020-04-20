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Из-за коронавируса журналистка засветила прелести голого мужа

20 апреля 2020, 15:26

Женщина подобрал крайне неудачный ракурс для съемок – и все желающие телезрители получили возможность наблюдать, как ее супруг принимает душ.

Коронавирус и голый муж – журналистка сняла забавный сюжет
Коронавирус и голый муж – журналистка сняла забавный сюжет / Скриншот

Американская журналистка телеканала KCRA 3 Мелинда Меза засветила в прямом эфире голые телеса своего благоверного.

Темой эфира были средства для ухода за волосами на карантине. Но для съемок женщина подобрал крайне неудачный ракурс – или удачный, это как посмотреть. В итоге все желающие телезрители получили возможность лицезреть, как ее супруг принимает душ.

Столь пикантный промах не смогли проигнорировать пользователи Twitter. Одни выразили журналистке сочувствие, другие просто посмеялись. Реакция коллег Мезы по работе осталась за кадром – в отличие от голого зада ее муженька.

Читайте такжеЖурналисты сообщили о подготовке VIP-палат в больницах: Кличко дал объяснениеРанее в Беларуси журналистку заподозрили в нетрезвом проведении прямого эфира, тогда появилось курьезное видео. Коллеги оправдали девушку, объяснив ее поведение излишним волнением.

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