Осатанели от самоизоляции: девушки с голой грудью и в трусах проехались на мотоциклах - видео

Полуголые девушки выкрикивали лозунги / скриншот из видео

В российской глубинке, городе Чебоксары мотоциклисты проехали с полуголыми девушками по улицам среди бела дня.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел 6 мая. Всего по улицам города проехало три мотоцикла без номерных знаков, на двух из них за спинами водителей сидели девушки - одетые только в шлемы и трусы-стринги.

Девушки громогласно выкрикивали лозунги по поводу того, как им надоели запреты и ограничения (поскольку коронавирусный карантин в РФ так и не ввели).

"Госавтоинспекция усматривает ряд нарушений: превышение установленной скорости движения и езду на мотоциклах без регистрационных знаков. Кроме того, пассажиркам в нижнем белье тоже грозит административная ответственность за мелкое хулиганство", — заявила Ольга Павлова, замглавы отдела информации и общественных связей МВД РФ по Чувашии.

Напомним, ранее сотни голых граждан Великобритании устроили голый забег с купанием в Северном море - в поддержку благотворительного фонда по охране психического здоровья Mind.