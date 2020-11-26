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Красотка-надзиратель попалась на романе и сексе с заключенным

26 ноября 2020, 02:55

Девушка много месяцев подряд устраивала секс-свидания со своим любовником-зэком.

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Мелисса Гудвин (слева) / Dailymail

В австралийском мегаполисе Сидней 25-летняя тюремная надзирательница и бодибилдер Мелисса Гудвин (Melissa Goodwin) занималась сексом с заключенным и тайно проносила ему табак для папирос.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Mirror. Гудвин признала себя виновной в том, что семь месяцев поддерживала романтические и сексуальные отношения с заключенным по имени Кори Лондон (Corey London). Также коллеги поймали ее на передаче любовнику контрабандную посылку ‒ пачку табака, две зажигалки и упаковку жевательной резинки. Гудвин отстранили от работы в мае, когда о ее романе с заключенным стало известно.

Более того, девушка пропустила судебное заседание, на котором озвучивались обвинения в контрабанде ‒ ради тренировки. В тот момент, когда Гудвин должна была быть в суде, она запостила в социальные сети фотографии из спортивного зала. Судья счел это проявлением неуважения к суду.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В российской глубинке, в одном из ночных клубов Ростова-на-Дону, пьяная танцовщица устроила яркую секс-выходку.
  • Девушка вызвала из толпы мужчину. А затем на глазах у всех занялась с ним сексом прямо на барной стойке.

новости Австралии заключенный секс интим
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