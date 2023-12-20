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Лучшие средства для борьбы с простудой: фармацевт рассказал, как стать на ноги за 24 часа

Лидия Неплях
20 декабря 2023, 21:15
Если вы живете с простуженным человеком, не пользуйтесь общими полотенцами или чашками.
Как быстро выздороветь за один день
Как быстро выздороветь за один день / Коллаж Главред, фото flickr (Toshiyuki IMAI), freepik

Простуда - обычное явление в зимние месяцы, но особенно неприятно, если вы мучаетесь от кашля и чихания в преддверии Рождества и Нового года. Фармацевт поделилась советами, которые помогут справиться с простудой за 24 часа, чтобы вы могли спокойно праздновать Рождество, пишет Mirror.

Среднестатистический взрослый человек может заболеть тремя простудными заболеваниями в год, но наиболее уязвимы они в зимние месяцы. Это может осложнить проведение праздничных мероприятий в декабре, и, поскольку до Рождества осталось меньше недели, эксперты в области здравоохранения посоветовали, как лучше всего постараться сохранить здоровье.

Что надо делать чтобы быстрее выздороветь

По словам фармацевтов, даже если вы испытываете такие симптомы, как боль в горле, кашель и насморк, их можно немного облегчить с помощью лекарств и других средств. Но фармацевт Торрун Говинд, председатель Королевского фармацевтического общества Англии, утверждает, что витамин С вообще не помогает при простуде. Напротив, гидратация является ключевым фактором, подчеркивает она.

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"Главное в выздоровлении - это много отдыха, сна и воды; это даст вашей иммунной системе наилучший шанс. Если вы не любите воду, попробуйте выпить фруктовый сок или сквош - главное, чтобы не было обезвоживания", - говорит она.

Гидратация также помогает победить грипп, говорят эксперты. Симптомы похожи, но лучший способ борьбы с гриппом, в отличие от коронавируса, - пить много жидкости.

Полоскание горла солью и водой поможет облегчить боль в горле - распространенный симптом простуды. Она также поможет уничтожить бактерии, облегчить боль и разжижить слизь. Тем, кто хочет облегчить заложенность носа, стоит попробовать деконгестанты. Назальные спреи действуют гораздо быстрее, чем таблетки, потому что деконгестант почти мгновенно попадает в заложенный нос.

В конечном итоге, как и в случае с любыми другими заболеваниями, когда речь идет о простуде, профилактика лучше лечения. Поэтому, если вы живете с простуженным человеком, не пользуйтесь общими полотенцами или чашками. Регулярное мытье рук, как было отмечено во время пандемии ковида, помогает уменьшить передачу бактерий, а значит, избежать распространения некоторых болезней.

Стоит ли пить антибиотики

Антибиотики не помогают при простуде, потому что простуда - это вирус, а антибиотики эффективны только против бактерий. Отдых, как бы ни было неприятно в это время года, помогает облегчить симптомы простуды.

И, по словам Торрун, витамин С и эхинацея не помогут при простуде.

"Некоторые люди принимают витамин С, но существует очень мало доказательств того, что он помогает при простуде... Еще одно популярное среди пациентов средство от простуды и гриппа - эхинацея, но нет никаких доказательств того, что она помогает", - говорит фармацевт.

Эхинацея - это растение, которое, по мнению экспертов, стимулирует иммунную систему для более эффективной борьбы с инфекциями. Некоторые исследования показывают, что витамин может помочь быстрее избавиться от простуды, но доказательств этому пока нет.

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