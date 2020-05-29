Посевной календарь на июнь 2020 – таблица, видео и нужные советы

Лунный посевной календарь на июнь 2020 - когда нельзя сажать и удобрять / 1zoom.ru

Лунный посевной календарь на июнь 2020 года поможет наверстать упущенное, доделать всё, что не успели сделать в мае. Погодные условия июня этому как раз способствуют.

Можно смело досевать зелень: укроп, петрушку, кинзу, базилик и др. К тому же до середины июня посевной календарь 2020 года велит закончить высадку рассады.

Для получения отличного урожая лунный посевной календарь 2020 просто незаменим, ведь рост растений (как развитие корневой системы, так и надземной части) напрямую связан с фазами Луны, когда те были посажены.

К тому же есть дни, когда растения вообще трогать не стоит: не обрезать, не черенковать и даже не подкармливать.

Сразу отметим, что на Троицу 7 июня работать на огороде или в саду вообще не следует.

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Лунный посевной календарь на июнь 2020 года – таблица

По лунному календарю на июнь 2020 года, благоприятные дни для работы в саду и в огороде следующие:

сажать деревья и кустарники – 1-2, 7-8, 26-29 июня;

– 1-2, 7-8, 26-29 июня; подкармливать – 6, 14-15, 30 июня;

– 6, 14-15, 30 июня; подкармливать сухими удобрениями – 1, 19-20, 28-29 июня;

– 1, 19-20, 28-29 июня; обрабатывать от болезней и вредителей – 2-3, 14-20, 23-25, 30 июня;

– 2-3, 14-20, 23-25, 30 июня; обрезать – 2-3, 6, 14-20, 30 июня;

– 2-3, 6, 14-20, 30 июня; прививать деревья – 3-4, 23-27, 30 июня;

– 3-4, 23-27, 30 июня; размножать черенками и отводками – 3-4, 14-15, 26-27, 30 июня;

– 3-4, 14-15, 26-27, 30 июня; косить газон – 9-13, 19-20, 22 июня;

– 9-13, 19-20, 22 июня; подсевать траву в газон – 23-27 июня;

– 23-27 июня; сбор лекарственных трав – 1-2, 6, 9-13, 23-25 июня.

Дни отдыха в июне 2020, когда нельзя:

сажать – 5, 9-10, 14, 19-21 июня;

– 5, 9-10, 14, 19-21 июня; сажать деревья –11-13 июня;

–11-13 июня; поливать – 1, 11-13, 19-20, 28-29 июня;

– 1, 11-13, 19-20, 28-29 июня; обрезать – 11-13 и 22 июня;

– 11-13 и 22 июня; подкармливать – 26-27 июня;

– 26-27 июня; черенковать – 5, 14 июня.

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Посевной календарь на май 2020 года по дням и культурам

1-4 июня (на растущей Луне) стоит сажать и сеять:

помидоры,

огурцы,

капусту разных видов,

баклажаны,

перец,

спаржу,

фасоль,

зелень,

горох,

кабачки и патиссоны,

арбузы, дыни и тыквы,

салаты листовые,

щавель,

лук шнитт,

шпинат,

цветы.

6-8 июня (отсюда и далее идет убывающая Луна) подходят для посева и посадки:

моркови,

свеклы,

плодовых деревьев и кустов.

Следующий благоприятный период – 12-13 июня. Можно сеять и сажать:

поздние сорта белокочанной капусты,

виноград,

цветы.

17-19 июня стоит заняться посадкой:

картофеля,

моркови,

свеклы,

корневой петрушки,

редьки,

рассады цветов.

23-26 июня стоит сеять:

зелень,

кочанные салаты типа ромэн,

дайкон,

репу,

горчицу,

шпинат.

27-30 июня стоит закончить посадку летнего картофеля. Можно сеять на семена укроп, фенхель и сельдерей.

Лунный посевной календарь на июнь 2020 года наглядно видно на этой таблице:

Лунный посевной календарь на июнь 2020 года – таблица

Лунный посевной календарь садовода-огородника на июнь 2020 года – видео

Лунный календарь на июнь 2020 наглядно представлен на этом видео: