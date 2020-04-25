Лунный календарь огородника на май 2020 – когда сажать овощи и другое

Лунный посевной календарь на май 2020 - когда сажать картошку и цветы / 1zoom.ru

Лунный посевной календарь на май 2020 года – это палочка-выручалочка каждого огородника. Та самая шпаргалка, которая подскажет, когда в мае сажать картошку, лук, капусту, цветы и остальные культуры.

Ранее мы уже публиковали лунный календарь на май 2020: фазы Луны и благоприятные дни – с рекомендациями на каждый лунный день месяца.

А теперь поговорим конкретно о саде и огороде. В мае там работы непочатый край: нужно и сеять, и сажать, и уже пора бороться с сорняками и вредителями, а также заниматься подкормкой. И для каждого вида работ – есть свои благоприятные дни.

Лунный посевной календарь на май 2020 года – таблица

По лунному календарю на май 2020 года благоприятные дни для работы в саду следующие:

Покупать семяна, саженцы, инвентарь – 24 мая;

Обрабатывать от болезней и вредителей – 1, 6-11, 18-21, 27-28 мая;

Разбивать грядки и работать с грунтом – 2-3, 6-7, 12-13, 18-19, 29-30 мая;

Сажать картошку – 10-11, 16, 20-21, 29-30 мая;

Высаживать овощи в теплицы и в грунт – 2-3, 2-6, 20-21, 25-26, 29-30 мая;

Сажать деревья и кустарники – 4-5, 20-21, 23-24, 29-31 мая;

Сеять засухоустойчивые растения и пикировать – 1, 27-28 мая;

Сеять пряные травы – 2-5, 10-11, 25-26, 29-30 мая;

Не сажать цветы – 7-8, 12 (после 19:00), 13-14, 22 мая;

Не сажать деревья – 15–16, 17 (до 16:30) мая;

Не поливать – 15-16, 17 (до 16:30), 23-24 мая;

Пропалывать – 10-14, 18-19 мая;

Подкармливать – 4-5, 8-14, 18-19, 31 мая;

Подкармливать сухими удобрениями – 23-24 мая;

Не подкармливать – 2-3, 29-30 мая;

Пасынковать и формировать – 1, 6, 12-14 мая.

Лунный посевной календарь на май 2020 года наглядно видно на этой таблице:

Лунный посевной календарь на май 2020 года – таблица

Посевной календарь на май 2020 года для каждой культуры

Культура – благоприятные дни для посадки в мае:

картошка – 1, 4, 20, 23 и 28 мая;

– 1, 4, 20, 23 и 28 мая; корнеплоды – 1, 21, 23, 27-28 мая;

– 1, 21, 23, 27-28 мая; лук (все сорта) – 1, 4, 20-22, 26 и 31 мая;

(все сорта) – 1, 4, 20-22, 26 и 31 мая; огурцы и помидоры – 8-10, 16, 18 мая;

– 8-10, 16, 18 мая; перец – 8, 15 и 17 мая;

– 8, 15 и 17 мая; кабачки и тыква – 8, 15, 17-18 мая;

– 8, 15, 17-18 мая; бахчевые – 8, 10 и 17 мая;

– 8, 10 и 17 мая; цветы – 9, 15 и 18 мая;

– 9, 15 и 18 мая; пряности – 9-10 и 16-17 мая;

– 9-10 и 16-17 мая; плодовые и декоративные деревья – 8, 15 и 17 мая;

– 8, 15 и 17 мая; плодовые и декоративные кустарники – 9, 15 и 18 мая.

Лунный посевной календарь садовода-огородника на май 2020 года – видео

Лунный календарь на май 2020 наглядно представлен на этом видео: