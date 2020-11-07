Медсестра расчленила начальника, который принуждал ее к сексу / УНИАН

Суд в Китае приговорил к смертной казни 25-летнюю медсестру Ли Фэнлин из больницы города Юйлинь. Его признали виновной в убийстве руководителя ортопедического отделения ‒ за то, что он пытался шантажировать ее их сексом.

Об этом сообщает британское издание Dailу Star. По данным журналистов, девушка страдала игроманией, а начальникй оплатил ее долги, но взамен потребовал от нее секса.

"Медсестра была вынуждена расплачиваться с ним сексом, иногда трижды в неделю"", — заявили журналисты. В один из дней девушка устала терпеть шантаж со стороны начальника и устроила жестокую расправу.

При этом после убийства она не только расчленила его тело, но также сварила часть останков, а другую часть пыталась смыть в унитаз в своей квартире.

Именно в этот момент к ней в квартиру и пришла полиция. Помимо высшей меры наказания суд также постановил, что Фэнлин должна выплатить родственникам погибшего компенсацию в размере свыше 90 тысяч юаней ( около 384 тысяч гривен).

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