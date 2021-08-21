УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

21 августа 2021, 13:40

Сотрудники больницы увидели снимки женщины, а руководство больницы поставили ей недвусмысленный ультиматум - либо увольнение, либо удаление контента.

Эллен Рэй
Эллен Рэй / Instagram / The.allie.rae

В США, в штате Массачусетс, медсестра Элли Рэй оставила работу ‒ чтобы зарабатывать на откровенных фото в соцсетях и на специализированных сервисах. Об истории женщины пишет таблоид Daily Mail.

Рэй давно замужем и воспитывает трех детей. Она работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных. Чтобы больше зарабатывать, Рэй начала делать и распространять за деньги откровенный контент в соцсетях.

Через несколько лет коллеги Элли наткнулись в соцсети Instagram на ее пикантные фото. И показали руководству больницы. Тогда женщине вынесли выговор ‒ поскольку снимки не были подписано настоящим именем женщины и, таким образом, прямо не компрометировали ее работу.

Но вскорости вновь сотрудники больницы увидели снимки Рэй на одной из онлайн-платформ. Руководство выдвинуло женщине ультиматум: либо увольнение, либо удаление контента. Женщина выбрала второе.

"Мне не нужны были деньги. Я зарабатывала на OnlyFans больше, чем работая медсестрой. Делала это только потому, что мне нравилось", — рассказала Рэй журналистам.

Реклама

Сейчас женщина зарабатывает около 70 тысяч долларов США в месяц благодаря откровенным фото и видео.

Эллен Рэй

Читайте также"Пожар": экс-Серебро похвасталась фигурой на откровенном фото

Напомним, ранее психологи заявили - люди, которым нравится рассылать откровенные фотографии по Сети, как правило, склонны к нарциссизму и макиавеллизму.
Нарциссизм проявляется в личности тягой к самовозвеличиванию, гордости, в эгоизме и отсутствии сочувствия. Макиавеллизм —тяга к манипуляциям и эксплуатации других, циничным пренебрежением к морали и сосредоточением на собственных интересах и обмане.

viber
новости США откровенное фото интимные фото
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Юля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовилиЮля Зайка признала, настоящий ли у нее брак с Юсипчуком, и как они его готовили Какие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровьеКакие вещи нужно выбросить из дома, чтобы улучшить здоровье Станет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в УкраинеСтанет невыносимо жарко: климатолог призвала готовиться к пеклу в Украине Катерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и ManeskinКатерина Павленко публично рассказала правду про песню Gо-A и Maneskin Бухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущемБухгалтеры, экономисты и юристы могут исчезнуть к 2030 году: 13 "ненужных" профессий в будущем

Последние новости

13:40

Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

12:53

Охота на афганцев, сотрудничавших с НАТО, и убийства женщин без паранджи: как талибы устанавливают свой режим Видео

12:32

В Турции украинские спортсмены обыграли пять русских сборных по шашкам

11:32

Как мошенники крадут деньги через "Приват24": в Сети предупредили украинцев

11:26

Воронцовский маяк в Одессе украсили огромным флагом Украины Фото Видео

Реклама
10:42

Удар по карману обычного украинца: названы продукты, которые подорожают осенью Видео

10:40

В Крыму в канун Дня Независимости запустили в небо украинский флаг Видео

10:03

Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем: о чем говорили Видео

09:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

09:36

"Величайшая тактическая ошибка в истории": Трамп требует у Байдена извинений за Афганистан Видео

09:13

Гороскоп на 21 августа для всех знаков Зодиака: вещие сны, финансовое поступление и перемены в жизни Видео

09:02

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

08:29

В Украине резко выросло число выявленных больных COVID-19 и жертв болезни

08:13

Блогерша из Киева назвала "бредом" репетиции военного парада в Киеве Видео

07:33

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО Видео

07:10

Манипуляция Путина и транзит газа через Украину: в Нафтогазе назвали сценарий России по СП-2 Видео

07:03

30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую мнение

06:37

Настя Каменская бесстыже покрасовалась в слишком откровенном бикини

06:14

Зимы в Украине станут короче: климатолог рассказала, как поменяется продолжительность сезонов

06:00

Атака Талибана на США в Афганистане: Байден резко предупредил боевиков об ударе Видео

Реклама
05:50

Уход США из Украины по сценарию Афганистана: эксперт объяснил, почему Вашингтон не сдаст Киев Видео

05:49

Может ли человечество замедлить изменение климата - ответ эксперта Видео

05:29

День флага Украины 2021: дата, история, интересные факты и поздравления

05:20

Войска России в Беларуси и страх Лукашенко перед Москвой: эксперт объяснила маневры Минска Видео

04:50

Любовный гороскоп на неделю 23-29 августа: курортный роман, загадочный поклонник или обман

04:34

Удар по талибам: эксперт оценил риски гражданской войны в Афганистане Видео

03:09

Впервые за 70 лет: Гренландию накрыл дождь Видео

02:41

Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

01:53

Почему люди бегут из страны: эксперт назвал главную проблему независимой Украины

01:24

Украина не сможет отвоевать у РФ Крым и Донбасс: в США назвали причину Видео

00:44

Маск создает человекоподобного робота Tesla Bot: все подробности, видео

20 августа, пятница
23:58

Ученые обнаружили неожиданную и коварную опасность кофе Видео

23:22

Аномальное тепло и катаклизмы атакуют Украину зимой - климатолог Видео

23:10

В США приняли неожиданное решение перед саммитом Крымской платформы Видео

22:10

Идет срочная эвакуация людей: в Броварах полыхает пятиэтажка Видео

22:05

Вселенский патриарх Варфоломей уже в Украине: когда и где он побывает Видео

21:48

"Каждый должен заниматься своим делом": Данилов рассказал, уволит ли СНБО Кличко

21:38

Северный поток-2 под угрозой: Байден подписал указ о новых санкциях против России Видео

21:15

В Украину идет существенное похолодание и новая опасность Видео

20:59

Угрожал и заставлял раздеваться: в Киеве задержали 50-летнего педофила Видео

Реклама
20:42

Кейтлин Дженнер сообщила о скором прибавлении в семье

20:41

Mozgi презентовала украиноязычный сингл Ой, мама к 30-летию независимости Украины Видео

20:38

В Украине собираются запретить рекламу лекарств Видео

20:05

"Как вкусно": Слава Каминская похвалилась аппетитными ягодицами на горячем кадре

20:02

Подколол суд: днепрянин "закрыл" местный апелляционный суд на карантин Видео

20:01

Меркель заявила о битве за Украину: после встречи с Путиным канцлер ударила по Москве темой Крыма

20:00

Приметы на 21 августа: что нельзя делать и как не попасть в беду Видео

19:53

Новый закон по Донбассу – это выход из "Минска": Путин разразился ультиматумом в адрес Украины

19:47

Путин обвинил Украину в обострении на Донбассе и призвал Меркель оказать давление на Зеленского

19:40

76% украинцев считают себя счастливыми. Откуда такой прилив счастья? мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять