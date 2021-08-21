Многодетную мать "выдавили" с работы больницы из-за ее заработка на откровенных фото

Эллен Рэй / Instagram / The.allie.rae

В США, в штате Массачусетс, медсестра Элли Рэй оставила работу ‒ чтобы зарабатывать на откровенных фото в соцсетях и на специализированных сервисах. Об истории женщины пишет таблоид Daily Mail.

Рэй давно замужем и воспитывает трех детей. Она работала медсестрой в отделении интенсивной терапии новорожденных. Чтобы больше зарабатывать, Рэй начала делать и распространять за деньги откровенный контент в соцсетях.

Через несколько лет коллеги Элли наткнулись в соцсети Instagram на ее пикантные фото. И показали руководству больницы. Тогда женщине вынесли выговор ‒ поскольку снимки не были подписано настоящим именем женщины и, таким образом, прямо не компрометировали ее работу.

Но вскорости вновь сотрудники больницы увидели снимки Рэй на одной из онлайн-платформ. Руководство выдвинуло женщине ультиматум: либо увольнение, либо удаление контента. Женщина выбрала второе.

"Мне не нужны были деньги. Я зарабатывала на OnlyFans больше, чем работая медсестрой. Делала это только потому, что мне нравилось", — рассказала Рэй журналистам.

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Сейчас женщина зарабатывает около 70 тысяч долларов США в месяц благодаря откровенным фото и видео.

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Напомним, ранее психологи заявили - люди, которым нравится рассылать откровенные фотографии по Сети, как правило, склонны к нарциссизму и макиавеллизму.

Нарциссизм проявляется в личности тягой к самовозвеличиванию, гордости, в эгоизме и отсутствии сочувствия. Макиавеллизм —тяга к манипуляциям и эксплуатации других, циничным пренебрежением к морали и сосредоточением на собственных интересах и обмане.