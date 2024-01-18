Можно ли парить ноги при температуре: известный врач дал неожиданный ответ

Главред выяснил, можно ли использовать популярный в СССР метод парения ног для лечения и профиликтики простудных заболеваний.

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Можно ли парить ноги - Комаровский рассказал об опасности парения ног / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Парить ноги в горячей воде может показаться соблазнительным способом уменьшить симптомы простуды, но также это может быть опасно по ряду причин.

Безопасно ли парить ноги?

Старшее поколение часто советует молодежи парить ноги при простуде, а не использовать лекарства. Конечно, частое употребление лекарств в больших количествах не приносит пользы, но на самом деле народные методы лечения - в том числе и этот - могут только навредить здоровью.

Замачивание ног в горячей воде является хорошим методом физиотерапии, но это может привести к еще большему повышению температуры тела. Врач Евгений Комаровский в своем видео в YouTube указывает на то, что распаривать ноги можно только при отсутствии противопоказаний и нормальной температуры тела. Делать это можно в воде, температура которой не превышает 40°C. Также врачи не рекомендуют после проведения данной процедуры выходить на улицу в течение 15 минут.

Почему нельзя парить ноги-ответ врача

Парить ноги в горячей воде может быть опасно по нескольким причинам:

Риск ожогов: горячая вода может вызвать ожоги кожи, особенно если она слишком горячая или если кожа уже повреждена или уязвима из-за простуды.

Повышение температуры тела: парение ног в горячей воде может привести к повышению температуры тела, что может быть опасным для людей с определенными медицинскими состояниями или повышенной чувствительностью к теплу.

Расширение сосудов: горячая вода может привести к расширению сосудов, что может ухудшить заложенность носа и другие симптомы простуды.

Ухудшение состояния: парение ног в горячей воде может ухудшить состояние пациента с высокой температурой или определенными другими симптомами простуды.

Неэффективность: парение ног в горячей воде может быть неэффективным методом лечения простуды, поскольку оно не влияет на вирус, который вызвал простуду.

Смотрите видео о том, почему нельзя парить ноги:

Педиатр Евгений Комаровский уверен, что процедура парения ног как метод лечения простуды несет лишь психосоматический эффект. По его словам, практической пользы от этого процесса не существует.

"Из-за того факта, что ожоговые центры регулярно сталкиваются с детьми и взрослыми, которые погружают ноги в кипяток, медицинская наука обнаружила, что этот процесс имеет так много вредных последствий и так мало пользы, что ни при каких условиях не рекомендуется никому использовать метод парения ног для лечения", - объясняет доктор Комаровский.

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