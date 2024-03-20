Можно привлечь сумасшедшее состояние: какие 5 знаков зодиака ждет сюрприз в лунное затмение

Что нужно сделать в лунное затмение 25 марта каждому знаку зодиака.

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Лунное затмение, что нужно делать / Коллаж Главред, фото pixabay

Лунное затмение состоится 25 марта. В 9:13 по киевскому времени в 6 градусе Весов.

Как рассказала астролог Юлия Погорельченко, это очень эмоциональный период, передает Главред.

"Как и в Полнолуние Лунное затмение - это эмоционально сложный период, все может взрываться и удержать баланс будет сложно, но стоит попробовать, особенно в личных отношениях", - говорит астролог.

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Кто такая Юлия Погорельченко Юлия Погорельченко - профессиональный астролог. Составляет натальные карты, которые описывают личностные черты человека. Часто пишет о самых важных событиях в мире астрологии.

Астролог отметила сферы, в которых могут быть активные события в Ленное затмение.

"Партнерство, договора, дипломатические отношения, сфера красоты и искусства, юридическая сфера. Но у каждого проигрываться оно будет по-разному, в своих темах, и с разной интенсивностью. Кто даже не заметит изменений, кто обратит внимание на изменения в окружении или обществе, а у кого жизнь изменится кардинально. Основные события, как всегда, будем наблюдать в течение 3-4 дней до и после затемнения, но воспроизведение возможно в течение полугода до следующего затемнения", - отмечает астролог.

Как привлечь богатство в Лунное затмение

"Это будет хороший день, чтобы избавиться от вредных привычек, проблем, комплексов, страхов, высвободить энергию, очистить круг общения. Можно продолжать работу в течение следующих двух недель. Используем практики с огнем, уборкой, выпиской", - говорит астролог Погорельченко.

Что нужно сделать каждому в Лунное затмение

"Это период, когда стоит поставить себя во главу угла, ваши приоритеты самые главные, берем ответственность за себя и на себя, не кто-то виноват в какой-то ситуации, а я пришел к этому сам. Думаем, как изменить и, главное, меняем. Отпускает все, что отжило себя. Затемнение с гармоническими аспектами, поэтому большинство получит эти изменения к лучшему", - сказала астролог.

Какие знаки зодиака ждет невероятный успех в Лунное затмение

По данным астрологов, лунное затмение готовит сюрприз 5 знакам зодиака, это:

Близнецы

Весы

Водолей

Стрелец

Лев

"Именно эти знаки зодиака ждет невероятная судьба. Стоит открыться судьбе и влететь. Можно забыть о финансовых проблемах. Водолеев ждет успех на работе, вместе с этим вы получите повышение или премию, а Весам повезет больше всего, ведь Лунное затмение будет проходить в вашем знаке", - отмечают астрологи.

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