Мужчина на карантине решил устроить анальные ласки огурцом и поплатился

Мужчина на карантине решил устроить анальные ласки огурцом / Pixabay

В столице РФ молодой мужчина решил устроить себе анальные ласки огурцом, но перестарался и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Как сообщает портал МК, 27-летний Глеб (имя изменено журналистами) до недавнего времени работал в отрасли кейтеринга - то есть поставлял в различные фирмы продукты питания.

Однако в условиях коронавирусного карантина он остался без работы. Пытаясь справиться с печалью после сокращения, мужчина решил устроить себе анальные ласки огурцом.

Недолго думая, он засунул овощ себе в задний проход. А вот вытащить сам уже не сумел. Он вызвал карету скорой помощи. Медики доставили мужчину в одну из московских больниц. Именно там хирурги и извлекли огурец из заднего прохода Глеба.

Напомним, ранее в Италии мужчина засунул себе в задний проход 60-сантиметровый искусственный пенис. Секс-игрушка немедленно там застряла и ее пришлось извлекать опытным медикам.