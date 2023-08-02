Мужчина сломал свой пенис во время езды: этот случай вас шокирует

Мужчина занимается экстремальным видом спорта.

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Билли "врезался" половым органом в дерево / Коллаж Главред. Фото: скриншоты

32-летний британец Джон Коулз ("Король Билли") дважды сломал пенис в аварии на байке.

Как рассказал сам мужчина в интервью Daily Star, он с друзьями уже многие годы занимаются экстремальными видами спорта.

Во время своих диких выходок Билли имел несколько серьезных проблем со своим половым органом.

Например, так закончился один из самых неудачных трюков Билли, когда он участвовал в гонках эндуро (соревнования проходят на дорогах с разным покрытием и по пересеченной местности с соблюдением заданного графика движения на большие расстояния в течение нескольких дней - Главред).

По словам Билли, он ехал по лесу, когда другой байкер его подрезал. Тогда Билли вывернул руль, чтобы не столкнуться с соперником, и въехал в ближайшее дерево, упустив байк и фактически "обняв" подпиленный столб.

Билли уточняет, что он тогда "врезался" половым органом. Мужчина испугался, что останется без пениса. Однако, признается байкер, опухший вид полового органа ему даже на мгновение понравился.

Когда к нему отправили врачей, те разрезали штаны и констатировали, что "внизу" у мужчины все в порядке.

"А потом я вернулся и закончил гонку с разрезанными штанами", - вспомнил британец.

Уже к вечеру орган посинел, и мужчина решил еще раз обратиться к врачам. В больнице Билли сказали, что у него сломан член.

"Я думал, что это невозможно, но, видимо, нет. Да это не буквально. У меня просто не было эрекции, я не мог мочиться, я не мог сходить в туалет. Затем он стал синим, фиолетовым, а в конце - черным", - рассказал мужчина.

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