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Мужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ее

1 декабря 2020, 02:13

Всю ситуацию, которая случилась в глубинке, впору назвать "преступление с черным вдовцом".

Секс
Мужчина занялся сексом со вдовой друга и убил ее / Lavacabayropelocker

В российской глубинке, городе Сызрань (Самарская область) мужчина занялся сексом со вдовой своего друга, а затем избил ее до смерти.

Об этом сообщает местный портал КТВ-Луч. Как сообщают журналисты, женщина пришла в гости к другу покойного мужа ‒ чтобы провести вечер за употреблением спиртного. Немногим позже она согласилась заняться с мужчиной сексом. После этого в два часа ночи хозяин жилья попросил женщину уйти ‒ чтобы она не встретилась с его сыном, когда тот вернется с ночной смены. Однако та не согласилась ‒ мол, очень сильно напилась.

Быстро вспыхнула ссора, а затем мужчина начал бить вдову друга ногами и хватать за волосы. Ссора в итоге закончилась и оба легли спать. В какой-то момент потерпевшая сообщила, что очень плохо себя чувствует, но мужчина не обратил на это внимания.

Утром он понял, что женщина скончалась. Мужчину задержали, было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего).

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пяти лет колонии строго режима.

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Напомним, ранее Главред сообщал:

  • В австралийском мегаполисе Сидней 25-летняя тюремная надзирательница и бодибилдер Мелисса Гудвин (Melissa Goodwin) занималась сексом с заключенным
  • Она семь месяцев поддерживала романтические и сексуальные отношения с заключенным по имени Кори Лондон (Corey London).

новости России убийство секс
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