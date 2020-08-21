На что обращают внимание мужчины в отношениях: топ-10

Большинство людей не обращают внимания на свои причуды, но мужчины обязательно заметят ваши. / Pixabay

Нет конкретных аналогий, которые могли бы описать любовные отношения. Как и в случае с мужчинами и женщинами, вы можете заявлять о притяжении противоположностей. Однако никакие отношения не могут продолжаться, если у партнеров нет общих черт, поэтому старая поговорка о том, что птицы стаятся вместе, верна.

Большинство людей не обращают внимания на свои причуды, но мужчины обязательно заметят ваши. Вы можете быть удивлены тем, на что мужчины обращают внимание, а вы - нет.

Поскольку он любит вас, ваш партнер хочет сделать вас счастливыми. Единственный способ, которым он может это сделать, - это искренне обращать внимание на вас, на то, что вы говорите, и на то, что вы делаете. Мужчины обращают внимание на закономерности и могут сказать, когда вам нужна дополнительная любовь и поддержка.

Вот десять вещей, на которые мужчины обращают в вас внимание и которые могут вас удивить.

1. Улыбка

Мэрилин Монро однажды заметила, что самым большим достоинством женщины является ее улыбка. Никакой косметический продукт, дизайнерское платье или ослепительные украшения не могут сравниться с искренней улыбкой, которую вы дарите своей половине. Когда у него плохой день, простая улыбка или радостная ухмылка могут поднимать ему настроение.

Женская улыбка издавна была предметом поэзии и искусства, как таинственно сдержанная улыбка Моны Лизы Леонардо. Часто своевременная улыбка может привлечь внимание вашего мужчины, поскольку он задается вопросом, о чем вы думаете.

2. Еда

Поскольку мужчины биологически запрограммированы на то, чтобы быть защитниками и кормильцами, мужчины обращают внимание на то, что их возлюбленная кладет на свою тарелку. Возможно, вам будет комфортно с небольшим количеством салатной зелени и кусочком курицы. Для вас это часть здоровой диеты и вашего обычного аппетита, но он может подсознательно рассматривать вашу скромную еду как недостаток пищи для вас.

3. Стиль

В животном мире самцы блистают цветом и другими характеристиками, чтобы пробудить любопытство у серых самок. К счастью для людей, женщины обычно обладают монополией на красоту и стиль. Ваш стиль, вероятно, настолько укоренился в вас, что вам не нужно много думать о нем.

Красота в глазах смотрящего, и мужчины обращают внимание на то, как вы выглядите в своей одежде. Мужчин часто привлекают женщины, которые уверены в себе и не боятся отличаться.

4. Предпочтения

Часть любви к мужчине или женщине - это знать, что им нравится и что для них важно. Это жизненно важная часть любых длительных отношений. Если ваш любовник достаточно долго с вами, он скоро познает страсти, которые близки вашему сердцу.

Независимо от ваших увлечений или интересов, настоящая вторая половинка будет знать и поощрять вас в раскрытии своих талантов. Мужчина обращает внимание на то, что приносит вам радость, и он хочет быть частью этого.

5. Выражения

Хотя вы можете этого не осознавать, ваш половинка изучает ваше лицо, с любовью глядя вам в глаза. Когда вы оба будете практиковать активное слушание и сопереживание чувств друг друга, он заметит, какое из ваших выражений соответствует вашим эмоциям.

Следовательно, женщины обычно лучше понимают эти тонкие сигналы, но любовь может многое сделать для мужской интуиции.

Вы можете обмануть своих друзей или коллег, но он будет знать, когда ваше выражение лица не соответствует вашим эмоциям или разговорам. Он может взглянуть на ваше лицо и заметить, когда вы чувствуете поражение, злость или боль. Иногда можно смотреть друг другу в глаза и не сказать ни слова.

6. Энергетика

Бесчисленные исследования показывают, что мужчины и женщины общаются по-разному. Сколько раз вы злились на своего мужчину из-за того, что он пропустил намек в вашем разговоре? Женщины обычно более созвучны своим чувствам, и вы знаете, как выразить свои чувства.

Хотя коммуникативные навыки вашего мужчины могут быть вашей противоположностью, он часто может читать между строк. Он знает, какие темы являются табу, а какие вам нравятся. Если вы обычно энергичный собеседник, он часто может интуитивно уловить ваше настроение по вашей энергии и ритму вашего голоса.

7. Ваши причуды

Даже если вы состоите в длительных отношениях, вы все равно останетесь людьми, имеющими сходства и различия. Чтобы любые отношения были здоровыми и длительными, вы должны изучить маленькие причуды своего партнера и справиться с ними.

8. Продукты

Вы помните, где вы впервые встретились или впервые поужинали на двоих? Ваш мужчина обратил внимание на то, что вы ели и пили. Согревает ли ваше сердце, когда он вспоминает, как вы любите кофе и что вы предпочитаете майонез вместо горчицы для бутербродов?

Когда он знает ваши любимые блюда и напитки, выбор закусочной для свиданий становится проще простого. Он помнит ваш любимый ресторан, заказанное вами блюдо и то, что вы пили. В особых случаях он может приготовить ваше любимое блюдо для тихого ужина дома в качестве дополнительного удовольствия.

Ваш партнер не только знает и обожает ваш цвет глаз, но и помнит ваш любимый цвет. / 1zoom.ru

9. Цвет

Знаете ли вы, что женщины обычно лучше воспринимают цвет, чем мужчины? Теперь вы знаете, почему вы часто помогаете партнеру различать черные и синие носки. Все мужчины должны как минимум помнить цвет глаз своей возлюбленной.

Ваш партнер не только знает и обожает ваш цвет глаз, но и помнит ваш любимый цвет. Он замечает доминирующий оттенок в вашем гардеробе и то, как вы в нем выглядите. Когда он выбирает для вас подарок, ему не нужно останавливаться и думать о том, какой цвет лучше выбрать.

10. Красная зона

Некоторые вещи вызывают раздражение у других людей. Хотя в любых отношениях всегда будут разногласия, внимательные товарищи знают, что бесит больше всего, и стараются держаться подальше от таких ситуаций. Вы, вероятно, довольно много говорите со своим кавалером, когда дело доходит до вещей, которые "делают" вам нервы.