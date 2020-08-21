УкрРус
  1. Главная
  3. Жизнь

На что обращают внимание мужчины в отношениях: топ-10

21 августа 2020, 13:51

Большинство людей не обращают внимания на свои причуды, но мужчины обязательно заметят ваши.

Отношения
Большинство людей не обращают внимания на свои причуды, но мужчины обязательно заметят ваши. / Pixabay

Нет конкретных аналогий, которые могли бы описать любовные отношения. Как и в случае с мужчинами и женщинами, вы можете заявлять о притяжении противоположностей. Однако никакие отношения не могут продолжаться, если у партнеров нет общих черт, поэтому старая поговорка о том, что птицы стаятся вместе, верна.

Большинство людей не обращают внимания на свои причуды, но мужчины обязательно заметят ваши. Вы можете быть удивлены тем, на что мужчины обращают внимание, а вы - нет.

Поскольку он любит вас, ваш партнер хочет сделать вас счастливыми. Единственный способ, которым он может это сделать, - это искренне обращать внимание на вас, на то, что вы говорите, и на то, что вы делаете. Мужчины обращают внимание на закономерности и могут сказать, когда вам нужна дополнительная любовь и поддержка.

Вот десять вещей, на которые мужчины обращают в вас внимание и которые могут вас удивить.

1. Улыбка

Мэрилин Монро однажды заметила, что самым большим достоинством женщины является ее улыбка. Никакой косметический продукт, дизайнерское платье или ослепительные украшения не могут сравниться с искренней улыбкой, которую вы дарите своей половине. Когда у него плохой день, простая улыбка или радостная ухмылка могут поднимать ему настроение.

Женская улыбка издавна была предметом поэзии и искусства, как таинственно сдержанная улыбка Моны Лизы Леонардо. Часто своевременная улыбка может привлечь внимание вашего мужчины, поскольку он задается вопросом, о чем вы думаете.

2. Еда

Поскольку мужчины биологически запрограммированы на то, чтобы быть защитниками и кормильцами, мужчины обращают внимание на то, что их возлюбленная кладет на свою тарелку. Возможно, вам будет комфортно с небольшим количеством салатной зелени и кусочком курицы. Для вас это часть здоровой диеты и вашего обычного аппетита, но он может подсознательно рассматривать вашу скромную еду как недостаток пищи для вас.

3. Стиль

В животном мире самцы блистают цветом и другими характеристиками, чтобы пробудить любопытство у серых самок. К счастью для людей, женщины обычно обладают монополией на красоту и стиль. Ваш стиль, вероятно, настолько укоренился в вас, что вам не нужно много думать о нем.

Красота в глазах смотрящего, и мужчины обращают внимание на то, как вы выглядите в своей одежде. Мужчин часто привлекают женщины, которые уверены в себе и не боятся отличаться.

4. Предпочтения

Часть любви к мужчине или женщине - это знать, что им нравится и что для них важно. Это жизненно важная часть любых длительных отношений. Если ваш любовник достаточно долго с вами, он скоро познает страсти, которые близки вашему сердцу.

Независимо от ваших увлечений или интересов, настоящая вторая половинка будет знать и поощрять вас в раскрытии своих талантов. Мужчина обращает внимание на то, что приносит вам радость, и он хочет быть частью этого.

5. Выражения

Хотя вы можете этого не осознавать, ваш половинка изучает ваше лицо, с любовью глядя вам в глаза. Когда вы оба будете практиковать активное слушание и сопереживание чувств друг друга, он заметит, какое из ваших выражений соответствует вашим эмоциям.

Следовательно, женщины обычно лучше понимают эти тонкие сигналы, но любовь может многое сделать для мужской интуиции.

Вы можете обмануть своих друзей или коллег, но он будет знать, когда ваше выражение лица не соответствует вашим эмоциям или разговорам. Он может взглянуть на ваше лицо и заметить, когда вы чувствуете поражение, злость или боль. Иногда можно смотреть друг другу в глаза и не сказать ни слова.

6. Энергетика

Бесчисленные исследования показывают, что мужчины и женщины общаются по-разному. Сколько раз вы злились на своего мужчину из-за того, что он пропустил намек в вашем разговоре? Женщины обычно более созвучны своим чувствам, и вы знаете, как выразить свои чувства.

Хотя коммуникативные навыки вашего мужчины могут быть вашей противоположностью, он часто может читать между строк. Он знает, какие темы являются табу, а какие вам нравятся. Если вы обычно энергичный собеседник, он часто может интуитивно уловить ваше настроение по вашей энергии и ритму вашего голоса.

7. Ваши причуды

Даже если вы состоите в длительных отношениях, вы все равно останетесь людьми, имеющими сходства и различия. Чтобы любые отношения были здоровыми и длительными, вы должны изучить маленькие причуды своего партнера и справиться с ними.

8. Продукты

Вы помните, где вы впервые встретились или впервые поужинали на двоих? Ваш мужчина обратил внимание на то, что вы ели и пили. Согревает ли ваше сердце, когда он вспоминает, как вы любите кофе и что вы предпочитаете майонез вместо горчицы для бутербродов?

Когда он знает ваши любимые блюда и напитки, выбор закусочной для свиданий становится проще простого. Он помнит ваш любимый ресторан, заказанное вами блюдо и то, что вы пили. В особых случаях он может приготовить ваше любимое блюдо для тихого ужина дома в качестве дополнительного удовольствия.

кольцо_кольца_брак_свадьба_бракосочетание_семья_любовь
Ваш партнер не только знает и обожает ваш цвет глаз, но и помнит ваш любимый цвет. / 1zoom.ru

9. Цвет

Знаете ли вы, что женщины обычно лучше воспринимают цвет, чем мужчины? Теперь вы знаете, почему вы часто помогаете партнеру различать черные и синие носки. Все мужчины должны как минимум помнить цвет глаз своей возлюбленной.

Ваш партнер не только знает и обожает ваш цвет глаз, но и помнит ваш любимый цвет. Он замечает доминирующий оттенок в вашем гардеробе и то, как вы в нем выглядите. Когда он выбирает для вас подарок, ему не нужно останавливаться и думать о том, какой цвет лучше выбрать.

10. Красная зона

Некоторые вещи вызывают раздражение у других людей. Хотя в любых отношениях всегда будут разногласия, внимательные товарищи знают, что бесит больше всего, и стараются держаться подальше от таких ситуаций. Вы, вероятно, довольно много говорите со своим кавалером, когда дело доходит до вещей, которые "делают" вам нервы.

отношения любовь
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:25
Белый Танец - Оля Полякова записала песню, которую вживую споет на концерте 1+1
14:23
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 августа: разрыв связей и покровительство планеты Видео
14:04
Украина заморозила безвиз с Беларусью: как теперь въезжать в страну Видео
13:53
Преемник Холодницкого: СМИ назвали имя и.о. главы САП Видео
13:52
Лукашенко обвинил США в подготовке "заварушки" в Беларуси Видео
13:51
На что обращают внимание мужчины в отношениях: топ-10 Видео
13:37
Назван основной диагноз Навального Видео
13:24
Тихановская назвала главное условие возвращения в Беларусь Видео
13:17
В Киеве установили первый уровень опасности: что запретили жителям Видео
13:16
"Состояние изменилось": главврач объяснил, почему Навального нельзя забирать из больницы Видео
13:09
Электоральные настроения украинцев опять изменились: свежий рейтинг партий Видео
13:07
Остеохондроз: симптомы, причины, лечение Видео
12:34
Названы манипуляторы среди женщин по знаку Зодиака
12:33
Dzidzio презентовал исполнение Гимна Украины с духовым оркестром перед Днем Независимости Видео
12:27
Коронавирус в Украине и мире 21 августа: за сутки заразились 283 тысячи человек Видео
12:22
Редизайн Facebook – как перейти на старый дизайн
12:17
Холодницкий досрочно ушел в отставку Видео
12:06
У Михаила Ефремова обнаружили расстройство личности и алкоголизм
11:58
Базилик: невероятные преимущества для здоровья Видео
11:57
"Политическое убийство в прямом эфире": жизнью Навального могут пожертвовать - писатель Видео
11:34
Когда боишься потерять: как привязать к себе человека, и зачем это нужно
11:30
Соратник Навального объяснил, почему оппозиционера не позволяют забрать из больницы Видео
11:27
"Умеренно стабильный сценарий": Шмыгаль дал прогноз курса доллара до конца года
11:20
"COVID-19 – зараза": Зеленский рассказал о болезни сына Видео
11:13
Снежана Егорова публично оскорбила украинских солдат и назвала их "наркоманами" Видео
11:06
Специалисты указали на молоко, которое снижает уровень холестерина Видео
11:02
Почему Запад так сильно хочет побороть коррупцию в Украине мнение
10:55
Десятилетие Apple iPad: когда появился и как менялся легендарный планшет новости компании
10:50
В Минздраве объяснили, грозит ли Украине усиление карантина Видео
10:43
Суперконцерт и долгожданная премьера: что смотреть на День Независимости на 1+1 Видео
10:30
"Отравление Навального": политолог назвал возможные цели Видео
10:18
Гороскоп всех знаков Зодиака на 21 августа: повышение, подарки судьбы и личное счастье Видео
09:55
Главврач сказал, найден ли в организме Навального яд Видео
09:51
"Победим режим вместе": Тихановская призвала рабочих к забастовкам Видео
09:42
У Ефремова случился приступ, к нему вызвали "скорую"
09:40
Почему белорусов не получится отговорить от "Гэть Лукашенко!" мнение
09:15
"Опасен для окружающих": СМИ узнали о яде в организме Навального Видео
08:54
Коронавирус в Украине пересек "красную линию" в 100 тысяч человек Видео
08:49
"Отравление Навального": реакция Трампа и новые сведения о состоянии оппозиционера Видео
08:44
Пленки Деркача - маленький винтик в большой игре Трампа мнение
08:31
Официально: Байден согласился стать кандидатом в президенты США
08:30
Молокія поддержала Run Ukraine и в пятый раз станет партнером MOLOKIYA LVIV HALF MARATHON 2020 ONLINE новости компании
08:13
"Смертельно опасно": Навального запретили забирать из больницы Омска Видео
08:08
Украина снова "закроется" на карантин, если ситуация с коронавирусом выйдет из-под контроля - врач Иван Сорока
07:59
Как изменится курс доллара в Украине: аналитик назвал новые цифры
07:35
COVID-19 снова атакует: в ВОЗ объяснили, нужен ли повторный карантин
07:15
"Сочнейшая": Наталья Рудова показала возбужденные соски в развратной позе
06:53
Для Кремля жизненно важно, чтобы диктатор победил, а народ - проиграл мнение
06:29
TikTok - что это за программа и почему она захватывает весь мир
05:59
Ученые выяснили, как предотвратить преждевременную смерть
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять