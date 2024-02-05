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Надо ли лечить молочные зубы у ребенка: родителей ошарашит неожиданный ответ

Алексей Тесля
5 февраля 2024, 13:54
Нужно ли пломбировать молочные зубы у детей - что важно знать о здоровье зубов ребенка.
молочные зубы
Почему не лечат передние молочные зубы / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/bigbear, Pixabay/jarmoluk

У молодых родителей нередко возникает вопрос по поводу того, стоит ли лечить у маленьких детей молочные зубы. Казалось бы, временные зубы выпадают сами по себе, поэтому некоторым может показаться, что и заботиться о них особо не стоит.

В то же время медики обращают внимание на то, что следить за здоровьем зубов у ребенка необходимо с самого детства. Ведь от этого во многом зависит и дальнейшее состояние зубов ребенка.

Нужно ли лечить молочные зубы у детей

Родителям важно помнить о том, что основы здоровья их детей во многом закладываются еще в малом возрасте. Поэтому не стоит пренебрегать здоровьем, в том числе, и молочных зубов. А в случае необходимости лечить молочные зубы у детей надо.

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Врачи в один голос говорят о том, что от состояния молочных зубов напрямую зависит здоровое развитие зубочелюстной системы. Также стоит не забывать о том, что при наличии всех здоровых молочных зубов, в дальнейшем правильно формируется размер челюсти ребенка.

Чем опасно не лечить молочные зубы

У детей молочные зубы растут не просто так – под ними расположены зачатки коренных. А от здоровья молочных напрямую зависит состояние коренных зубов. Любая не долеченная болезнь (кариес) легко может перейти на постоянные зубы. Это также может спровоцировать более серьезные проблемы.

Почему не лечат передние молочные зубы

В среднем у ребенка резцы выпадают в 6-7 лет, поэтому доктора не всегда идут навстречу пожеланиям об их лечении. При большом поражении резцов нередко принимается решение об их удалении. А вот следует уделить особое внимание лечению клыков и жевательных зубов. Если процесс пустить на самотек, этом может привести к проблемам с коренными зубами.

Нужно ли пломбировать молочные зубы у детей

Если молочные зубы поражает кариес это нередко приводит к распространению микробов. При этом возникает реальная опасность, что микробы из кариозной полости могут распространяться током крови. Это чревато развитием вторичных осложнений по всему организму. Именно с целью борьбы с такими инфекциями доктора настоятельно рекомендуют своевременно обращаться в клиники для лечения кариеса молочных зубов.

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