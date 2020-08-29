Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений

Доверие - очевидный фактор любых хороших отношений. / Pixabay

Существует огромная разница между комфортом и счастьем. На самом деле, когда вы состоите в отношениях и с кем-то, кто вам небезразличен, иногда вы настолько оптимистично ослеплены надеждой на счастливые отношения, что не понимаете, что ваши отношения стали несчастливыми.

Ниже Главред собрал восемь признаков того, что у вас действительно счастливые, а не просто комфортные отношения.

1. Доверие

Конечно, это очевидный фактор любых хороших отношений. Но что на самом деле означает доверие? В счастливых отношениях вам никогда не следует беспокоиться о намерениях, чувствах или действиях вашего партнера, когда он не с вами. Ни один из участников отношений не должен отрицательно относиться к тому, что другой делает сам (в том числе и диктует, кого им разрешено видеть и когда им разрешено видеть). В счастливых отношениях вы просто знаете, без каких-либо словесных подтверждений или обсуждений, что ваш партнер всегда будет вас поддерживать, всегда хранит ваши секреты и всегда верит вам (и это происходит наоборот).

2. Понимание языков любви друг друга

Различие в языках любви не означает несовместимость, но означает понимание того, как показать партнеру любовь. Это может иметь решающее значение. Вы можете показать свою любовь к партнеру, убравшись в доме или приготовив ужин, но если их язык любви - это похвала, они могут пройти через все отношения с ощущением, что их не ценят. Точно так же, если для вас важно проводить время вдвоем, а ваш партнер больше не находит времени для свиданий, вы, скорее всего, чувствуете себя несчастным и недооцененным. В самых счастливых отношениях оба партнера не только демонстрируют свою признательность друг другу, но и умеют проявлять ее так, чтобы их партнер чувствовал себя наиболее любимым и ценным.

3. Умение правильно ссориться

Ссоры - это хорошо. По-человечески невозможно быть рядом с кем-то 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и никогда не спорить и не ссориться, как бы вы их ни любили. Но если ссоры становится слишком частыми или жаркими, это - нездорово. В идеале вы должны приложить сознательные усилия, чтобы понять точку зрения любимого человека, даже если вы не согласны друг с другом. Любовь означает больше заботиться о решении проблемы, чем о том, чтобы быть правым.

4. Связь

Независимо от того, насколько счастливы отношения, всем нужна крепкая дружба вне дома. Однако, если вы рассказываете своим друзьям по работе все детали своих проблем в отношениях, но у вас возникают проблемы с тем, чтобы сообщить о своих проблемах своей половине или если вы чувствуете, что ваш партнер просто "не понимает", поэтому вы не говорите с ним о некоторых вещах, возможно, пришло время переоценить, какими должны быть счастливые отношения. Счастливые отношения - это как если бы у вас был лучший друг, с которым вы можете поговорить обо всем, и который заставляет вас делиться важными новостями. Девичий разговор может подождать до бранча.

5. Без суждения

Независимо от того, что вы сделали или что вам нравится, ваш партнер должен полностью принять вас таким, какой вы есть. Независимо от того, насколько странными могут быть ваши интересы или насколько сомнительным вы считаете свое прошлое, хороший партнер принимает все, что есть вы, и раскрывает в вас все лучшее. По словам главного эксперта по отношениям Кэрри Брэдшоу, "если вы можете найти кого-то, кто полюбит вас, кого вы любите, что ж, это просто невероятно".

6. Готовы поговорить о своем партнере

Если вы состоите в отношениях, то гарантировано, что вас все время будут спрашивать о вашей второй половинке. В счастливых отношениях, когда вас спросят об этом особенном человеке, вы будете так рады похвастаться его последним повышением на работе или даже просто улыбнуться и покраснеть при упоминании его имени. В несчастливых отношениях вы бы ответили: "Они в порядке", "Все в порядке" или попытаетесь сменить тему, потому что вам либо неинтересно, либо вы знаете, что даже ваше нерешительное "все в порядке" - это не так.

7. Благодарность

Эксперты по взаимоотношениям говорят, что ключ к долгим и счастливым отношениям - это всегда быть благодарным своему партнеру и проявлять эту благодарность. В идеале это должно происходить без всяких усилий, и все добрые дела, которые ваш партнер делает для вас, большие или маленькие, или каждое мгновение, когда он что-то делает, чтобы напомнить вам, почему вы влюбились, должны вызывать у вас чувство благодарности за них. Но по мере того, как дни превращаются в годы, а отношения превращаются в рутину, не всегда так легко, как когда-то, испытывать такую ​​благодарность, когда взрослые стрессовые факторы мешают, например, домашние дела, дети и работа. Но проявление благодарности имеет решающее значение для счастливых отношений. Каждый день думайте о трех вещах, которые заставят вас быть благодарными партнеру.

8. Волнение

Может быть, бабочки увядают через недели, месяцы или десятилетия. Но между вами и вашим партнером должна быть некая искра, которая никогда не угаснет. Не всегда должна быть та страсть или нереалистичный роман, который вы видите в фильмах. Но всегда должно быть волнение, чтобы провести время с любимым человеком. Отношения должны заряжать вас энергией, заставлять вас чувствовать, что вы действительно живете, и, в конце концов, одним из самых важных уроков любви всех времен: "В жизни слишком много посредственных вещей, с которыми нужно иметь дело. Любовь не должна быть одной из них".