Как проверить крем для десерта - что покажет натуральность продукта

Как проверить натуральность крема в пирожном / Pixabay

Крем - это начинка, без которой не обходится ни один торт или пирожное. Рецепт его приготовления зависит от устройства. Чаще всего используют масляный, заварной или белковый кремы.

Журналистка проекта Тайный агент, который показывает Новый канал, Анастасия Квитка узнала, как можно определить, что крем магазинного пирожного из химии. Результатами своего эксперимента уже готова поделиться.

"Я обожаю пирожные. Всегда тщательно выбираю те, которые наполнены кремом. Ведь хочу съесть качественный десерт без синтетических примесей. Определить это можем не только по внешним признакам, но и проведя эксперимент в домашних условиях", - говорит агентка.Читайте такжеПП десерты - быстрые и вкусные рецепты Насти Каменских

Журналистка купила три пирожные с масляным, заварным и белковым кремами. И те же начинки приготовила собственноручно. Использовались только натуральные продукты - яйца, молоко, масло.

"С помощью масла я проверяла качество белкового крема. Добавила столовую ложку к своему крема и магазинного. Под действием жиров масло начало растворяться. Натуральный крем стал жидким, а в магазинном образовались комочки. Там использовали много Е322. Масляный крем поместили в стакан с теплой водой.", - рассказывает Анастасия.

Е322 - это наполнитель, который может вызвать аллергические реакции, и его избыток опасен для человека.

Начинка Анастасии растворилась, а магазинная приклеилась к стенкам стакана. Это потому что там много маргарина, который будет оставаться на стенках желудка.

"В заварной мы добавили каплю йода. Магазинная начинка стала фиолетового цвета, потому что там много крахмала. Моя осталась коричневого цвета", - рассказывает агентка.

Напомним, что простой рецепт вкусного десерта из вишен (и черешен) предложила Юлия Панкова - рецепт клафути с вишней

Напомним, ранее Юлия Панкова рассказала, как приготовить самый вкусный кекс на молоке.