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Невероятная оптическая иллюзия: лишь немногие увидят слово "лиса" за 5 секунд

Алёна Воронина
30 августа 2023, 14:55 обновлено 30 августа, 14:55
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Среди обилия слов "коробка" на английском языке спряталось слово "лиса". Увидеть его смогут лишь самые внимательные.
Девушка, оптическая иллюстрация
Нужно найти слово "fox" за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, fresherslive

Оптические иллюзии развивают как наблюдательность и внимательность, так и нестандартное мышление. Если разгадывать хотя бы по несколько таких загадок в день, уже скоро можно заметить, насколько обострятся ваши умственные способности. Поэтому стоит использовать на полную такой простой и эффективный "тренажер" для мозга.

Следующая оптическая иллюзия заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти слово "fox" (с английского переводится как "лиса") среди большого количества слов "box" (с англ. языка – "коробка"), пишет Fresherslive.

На выполнение задания дается всего 5 секунд, поэтому придется хорошенько напрячь свой мозг, чтобы справиться с этой задачей.

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Попробуйте "просканировать" глазами всю картинку в целом – часто благодаря такому способу удается сразу захватить взглядом все детали и заметить то, что нужно найти. Если таким образом не удалось найти слово "fox", тогда стоит попробовать просматривать картинку по частям.

Можно засечь нужный отрезок времени с помощью секундомера или установить время на таймере. Но если вам не удалось найти нужное слово за 5 секунд, не стоит расстраиваться – просто продолжайте поиски и проверьте, сколько времени это займет.

Также можно превратить разгадывание этой и других загадок в интересное развлечение, вовлекая в эту игру своих друзей. Например, можно посоревноваться и проверить, у кого из вас уйдет меньше времени на поиск нужного слова в оптической иллюзии, после чего определить победителя.

Оптическая иллюзия
Нужно найти слово "fox" за 5 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти слово "fox", даем небольшую подсказку – обратите внимание на участок ближе к правому нижнему углу картинки.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Нужное слово спрятано ближе к правому нижнему углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти "невидимую" бабочку в горах. Бабочка спряталась среди горного пейзажа, который завораживает взгляд. Лишь единицы смогут ее найти всего за 9 секунд.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой нужно найти "невидимую" сойку в горах. Прекрасный горный пейзаж спрятал в себе практически "невидимую" птичку, и найти ее смогут лишь самые внимательные.

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