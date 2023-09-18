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Невероятная оптическая иллюзия: не все смогут найти букву А за 15 секунд

Алёна Воронина
18 сентября 2023, 13:04 обновлено 18 сентября, 13:04
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Нужная буква спрятана среди большого количества таких же букв, которые перевернуты. Не всем улыбнется удача в этом задании.
Оптическая иллюстрация, девушка
Нужно найти букву А за 15 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Веселая и увлекательная оптическая иллюзия заставит вас применить все свои способности, чтобы найти правильный ответ. Эту задачу можно решить, применив логику и нестандартное мышление. Задача состоит в том, что нужно найти букву А среди большого количества перевернутых вверх ногами букв А.

Все буквы расположены в строки и столбцы, что делает такое накопление элементов более структурированным и организованным. Поиск в таких условиях становится легче, но не стоит расслабляться, ведь найти "А" всё равно будет трудно.

На выполнение задания дается всего 15 секунд, что делает его еще тяжелее, пишет Fresherslive.

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При разгадывании этой загадки не стоит забывать, что для поиска правильного ответа часто нужно посмотреть на проблему с разных точек зрения. Такая задача станет отличным способом испытать себя и свои способности.

Попробуйте сперва окинуть глазом всю картинку в целом, чтобы проверить, удастся ли вам быстро и без труда заметить букву А. Часто бывает, что нужная буква сразу бросается в глаза, чем чрезвычайно упрощает задачу. Но так случается не всегда. Если вы сразу не заметили нужную букву, то продолжайте поиски, осматривая по очереди каждую строку или столбец – как вам удобно.

Оптическая иллюзия
Нужно найти букву А за 15 секунд/ fresherslive

Если вы не нашли букву а, даем подсказку – ищите на участке ближе к правому нижнему углу.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Оптическая иллюзия
Буква А – в правом нижнем углу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд. Одной внимательности будет недостаточно, чтобы справиться с этой задачей. Придется подключить еще и нестандартное мышление.

Также ранее мы рассказывали о нестандартной загадке, в которой нужно найти мальчика в комнате за 15 секунд. Ребенка, который спрятан в помещении, смогут найти только очень внимательные и усидчивые люди.

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