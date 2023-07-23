Невероятно сложная головоломка: лишь люди с высоким IQ решат последний пример

С этой математической головоломкой справится не каждый. С ней все не так однозначно, как кажется изначально.

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Как узнать ответ на последний пример / фото: fresherslive

Головоломки, оптические иллюзии и различные задачи способны тренировать нашу логику, математические способности. Они развивают наши творческие способноти и крытическое мышление.

Кроме того, такие задания развивают логику и повышают уровень IQ. Со временем вы обратите внимание и поймете, что научились мыслить нестандартно, а также обращать внимание даже на мелочи.

Перед вами математическая головоломка, которая способна определить ваш уровень IQ. Перед вами три примера, последний из которых без ответа. Стоит сразу отметить, что тут нет ограниченного времени, ведь головоломка является очень сложной. Об этом сообщает fresherslive.

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Казалось бы, что решение очевидно, но все не так просто. Лишь люди с высоким уровнем IQ смогут решить эту головоломку.

Как решить головоломку

Эта головоломка требует не только математических знаний, но и логических. Если вы смогли сами найти ответ, то можете собой гордиться. У вас высокий уровень IQ.

Однако если у вас не получилось, то не стоит расстраиваться, ведь, возможно, вы просто еще не научились решать подобные задачки. Все приходит с опытом.

И так, перейдет к решению головоломки.

5 + 5 - 3 = 7, тогда 7 х 5 = 35

4 + 4 - 3 = 5, тогда 5 х 5 = 25

3 + 3 - 3 = 3, тогда 3 х 5 = 15

Таким образом, ответ на последний пример - 15.

Как узнать ответ на последний пример / фото: fresherslive

Ранее Главред публиковал головоломку, где только гений найдет ошибку на изображении комнаты за 12 секунд. На первый взгляд может показаться, что изображение вполне нормальное и на нем нет никаких ошибок. Однако это ошибочное мнение.

Также есть еще одна головоломка, которая может свести с ума. Надо за 13 секунд найти собаку среди кошек.

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