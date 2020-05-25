Модель снялась с голой грудью на фоне рухнувшего моста под Никополем

Модель Ася Микович решила своим обнаженным бюстом привлечь внимание украинцев в проблеме рухнувшего под никополем моста.
Известная своими обнаженными снимками днепровская модель Ася Микович устроила новую эротическую фотосессии на фоне недавно рухнувшего моста под Никополем (объект обвалился, когда по нему проехала фура).
Соответствующую фотосъемку организовал и опубликовал портал Информатор. По словам Микович, она своей голой грудью решила привлечь дополнительное внимание общественности к новому мосту (которые военнослужащие из инженерных частей ВСУ планируют установить рядом с рухнувшим - Главред).
"В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору", ‒ рассказала Микович.
Девушка позировала на фоне рухнувшего моста в куртке, накинутой на голую грудь и в футболке, которая туго обтягивала ее бюст.
Напомним, данный случай далеко не первый, когда Микович использует эротически фотосессии в общественных целях. Минувшим летом она бросала вызов мэру Днепра Бориса Филатова по причине ремонта моста в городе. Она обещала сняться полностью обнаженной на Новом мосту в Днепре ‒ в случае, если мэрия сумет его отремонтировать до 14 сентября 2019-го. Поскольку городские власти мост отремонтировали к этому времени лишь частично, Микович снялась без белья, но в прозрачном платье.