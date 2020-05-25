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Модель снялась с голой грудью на фоне рухнувшего моста под Никополем

25 мая 2020, 11:01

Модель Ася Микович решила своим обнаженным бюстом привлечь внимание украинцев в проблеме рухнувшего под никополем моста.

  • Эротическая фотосессия возле рухнувшего моста в Никополе Информатор-Днепр
  • Эротическая фотосессия возле рухнувшего моста в Никополе Информатор-Днепр
  • Эротическая фотосессия возле рухнувшего моста в Никополе Информатор-Днепр
  • Эротическая фотосессия возле рухнувшего моста в Никополе Информатор-Днепр
  • Эротическая фотосессия возле рухнувшего моста в Никополе Информатор-Днепр

Известная своими обнаженными снимками днепровская модель Ася Микович устроила новую эротическую фотосессии на фоне недавно рухнувшего моста под Никополем (объект обвалился, когда по нему проехала фура).

Соответствующую фотосъемку организовал и опубликовал портал Информатор. По словам Микович, она своей голой грудью решила привлечь дополнительное внимание общественности к новому мосту (которые военнослужащие из инженерных частей ВСУ планируют установить рядом с рухнувшим - Главред).

"В ближайшее время рядом с разрушенным мостом в Алексеевке будет устроен временный мост - понтонная переправа. Утром колонна 808-го понтонно-мостового полка отправилась из города Белгород-Днестровск в Днепропетровскую область для устройства понтонной переправы рядом с разрушенным мостом на дороге Н-23 в Алексеевке. Восстановление движения планируется уже во вторник, 26 мая. Респект от меня за оперативность Александру Кубракову и Укравтодору", ‒ рассказала Микович.

Девушка позировала на фоне рухнувшего моста в куртке, накинутой на голую грудь и в футболке, которая туго обтягивала ее бюст.

Напомним, данный случай далеко не первый, когда Микович использует эротически фотосессии в общественных целях. Минувшим летом она бросала вызов мэру Днепра Бориса Филатова по причине ремонта моста в городе. Она обещала сняться полностью обнаженной на Новом мосту в Днепре ‒ в случае, если мэрия сумет его отремонтировать до 14 сентября 2019-го. Поскольку городские власти мост отремонтировали к этому времени лишь частично, Микович снялась без белья, но в прозрачном платье.

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