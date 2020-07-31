Секс-заробитчанки: стало известно, сколько украинок работают проститутками в Германии

Стало известно, сколько украинок работают проститутками в Германии / УНИАН

В Германии по состоянию на последнюю декаду минувшего года было зарегистрировано 276 проституток с украинскими паспортами.

0б этом сообщает портал Deutsche Welle со ссылкой на данные, предоставленные представителями Федерального статистического ведомства ФРГ.

В статистике, однако, учтены только те женщины, которые работают в официальном порядке. По мнению аналитиков, на самом деле работниц немецкой секс-индустрии из разных стран мира (в том числе и Украины) гораздо больше.

Всего же в Германии женщин из Украины работают около 40 тысяч.

Топ-стран, гражданки которых работают в секс-индустрии Германии:

Румыния - 35% (14300)

Германия - 19% (7700)

Болгария - 11% (4300)

Венгрия - 8% (3100).

Напомним, ранее в Одессе двое сотрудников полиции получали неправомерную прибыль за "крышевание" проституции. Правоохранителей задержали их коллеги и объявили им о подозрении в совершении преступления.