Секс-заробитчанки: стало известно, сколько украинок работают проститутками в Германии

Немецкие власти обнародовали официальную статистику по поводу путан с украинскими паспортами.
В Германии по состоянию на последнюю декаду минувшего года было зарегистрировано 276 проституток с украинскими паспортами.
0б этом сообщает портал Deutsche Welle со ссылкой на данные, предоставленные представителями Федерального статистического ведомства ФРГ.
В статистике, однако, учтены только те женщины, которые работают в официальном порядке. По мнению аналитиков, на самом деле работниц немецкой секс-индустрии из разных стран мира (в том числе и Украины) гораздо больше.
Всего же в Германии женщин из Украины работают около 40 тысяч.
Топ-стран, гражданки которых работают в секс-индустрии Германии:
Румыния - 35% (14300)
Германия - 19% (7700)
Болгария - 11% (4300)
Венгрия - 8% (3100).
Напомним, ранее в Одессе двое сотрудников полиции получали неправомерную прибыль за "крышевание" проституции. Правоохранителей задержали их коллеги и объявили им о подозрении в совершении преступления.