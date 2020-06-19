По Ужгороду разгуливал голый мужчина, опубликовано видео

В Ужгороде засняли на видео голого мужчину / Скриншот

В Ужгороде Закарпатской области на видео засняли мужчину, который нагишом спокойно шел по улице.

Голый мужчина шел по улице и размахивал руками, свидетельствует видео, опубликованное в Facebook пользователем Viacheslav Shpontak.

На видео видно, что мужчина шел по аллее – с одной стороны была парковка, а с другой – дорога.

"Дождик, я иду по лужам, мне никто не нужен!..", – подписал ролик юзер.

Жительница Ужгорода Oksana Khimich в комментариях под видео написала, что отреагировала на появление на улице голого мужчины – вызвала полицию.

"Я вызвала полицию, интересно, его забрали?" – поделилась она.

Видео, на котором в Ужгороде запечатлен голый мужчина

Напомним, в марте 2019 года в Одессе на ул. Успенской бегал обнаженный мужчина и бросался на людей. В полиции сообщили, что злоумышленник находился в неадекватном состоянии, его задержали.