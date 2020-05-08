УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Когда затра*али новости про коронавирус": в Сети потешаются над мужчиной с телевизором на поводке

8 мая 2020, 04:10

В Запорожье мужчина решил прогуляться - но зачем-то на собачий поводок "посадил" телевизор.

Телевизор
В Запорожье мужчина "выгулял" телевизор / скриншот из видео

В Космическом микрорайоне Запорожья, немолодой мужчина разгуливал по улицам с поводком, к которому вместо собаки был прицеплен телевизор.

Такое видео было опубликовано в социальной сети Instagram. На все вопросы горожан мужчина отмалчивался и упорно продолжал свой путь, волоча телевизор за собой.

Пользователи Сети не отказали себе в удовольствии поупражняться в остроумии.

"Когда затра*али новости про коронавирус", "Когда собаки закончились, а за коммуналку рассчитаться надо", "Когда открыли ломбарды, а справки на разрешение перемещения по городу нет", "Унылый телевизор, не захотел идти с тобой пить - но ты его переубедил", "Поехала крыша и телевизор стал твоим питомцем", - написали они.

Напомним, ранее в российском городе Чебоксары устроили эротический протест против коронавирусных ограничений - разделись до трусов и с голыми грудями прокатились на мотоциклах.

новости Запорожья телевизор карантин мужчина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

04:10
"Когда затра*али новости про коронавирус": в Сети потешаются над мужчиной с телевизором на поводке
03:26
Бэтвумен Руби Роуз засветила сочную грудь на пикантном фото
02:50
Как избавиться от изжоги: диетолог дала важные советы
02:24
Ученые удивили уникальными свойствами обычной свеклы
02:07
Студентка из Болгарии увеличила губы до нереальных размеров: видео не для впечатлительных Видео
01:57
Врач назвал насекомое, способное переносить Covid-19
01:39
С Днем Победы – поздравления с 9 Мая в картинках, в прозе и стихах
00:55
Порноактриса-"скромница" снялась в красивом белье Фото
00:19
День памяти и примирения: какой сегодня праздник 8 мая, как поздравлять Видео
07 мая, четверг
23:58
МОЗ обвинили в сексизме после публикации буклетов о карантине
23:39
Степанов пояснил губительный результат медицинской реформы от Супрун Видео
23:21
Поздравления с Днем ангела – в прозе, стихах и чудных картинках
23:20
Ученые выявили коварную опасность меда
22:49
В России намерены дать гражданство Ломаченко и Усику
22:45
Американская история Ужасов 10 сезон - актеры, трейлер, съемки Видео
22:40
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных на 7 мая
22:08
Анестезиолог пояснил, как дети переносят коронавирус
22:05
В Еврокомисии пояснили, когда ЕС полностью откроет границы
21:47
Руперт Гринт из Гарри Поттера стал папой в первый раз
21:35
Сивохо призвал готовиться к уходу Путина с Донбасса Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять