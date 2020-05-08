"Когда затра*али новости про коронавирус": в Сети потешаются над мужчиной с телевизором на поводке

В Запорожье мужчина "выгулял" телевизор / скриншот из видео

В Космическом микрорайоне Запорожья, немолодой мужчина разгуливал по улицам с поводком, к которому вместо собаки был прицеплен телевизор.

Такое видео было опубликовано в социальной сети Instagram. На все вопросы горожан мужчина отмалчивался и упорно продолжал свой путь, волоча телевизор за собой.

Пользователи Сети не отказали себе в удовольствии поупражняться в остроумии.

"Когда затра*али новости про коронавирус", "Когда собаки закончились, а за коммуналку рассчитаться надо", "Когда открыли ломбарды, а справки на разрешение перемещения по городу нет", "Унылый телевизор, не захотел идти с тобой пить - но ты его переубедил", "Поехала крыша и телевизор стал твоим питомцем", - написали они.

Напомним, ранее в российском городе Чебоксары устроили эротический протест против коронавирусных ограничений - разделись до трусов и с голыми грудями прокатились на мотоциклах.