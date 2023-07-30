Очень сложная головоломка: только люди с высоким IQ решат последний пример

Головоломки, оптические иллюзии и различные задачи способны тренировать нашу логику, математические способности. Они развивают наши творческие способности и критическое мышление.
Кроме того, такие задания развивают логику и повышают уровень IQ. Со временем вы обратите внимание и поймете, что научились мыслить нестандартно, а также обращать внимание даже на мелочи.
Мы предлагаем вам разобраться с одной очень увлекательной головоломкой. Это математическое задание, которое требует решения примеров. Вам нужно узнать, какое число принадлежит каждому цветку и дать ответ на самый последний пример. Об этом сообщает fresherslive.
Стоит отметить, что справиться с этой головоломкой нужно как можно быстрее. Если сделаете это за 30 секунд, то вы можете считать себя умным человеком.
Как решить головоломку
Чтобы узнать значение зеленого цветка, нужно умножить 5 на 4.
5*4=20
Таким образом 20 = зеленый цветок.
В следующем примере нужно помнить, что первым действием будет умножение или деление, а после него действие с плюсом или минусом. Нам нужно узнать, какое число принадлежит красному цветку.
20/2+2=12
2 - число красного цветка.
Чтобы понять, под каким числом находится синий цветок, от 20 нужно отнять 2, а сумму разделить на двое.
20-2 = 18
18/2 = 9
9 - число синего цветка.
Теперь приступаем к последнему примеру.
20-9*2 = 2
Таким образом мы получили ответ на эту головоломку.
Ранее мы рассказывали о задачке, в которой надо переставить 3 спички, чтобы получилось 2 квадрата. Вам нужно решить эту головоломку по картинке всего за 10 секунд. Сделать это смогут лишь самые умные люди.
В другой головоломке говорилось о том, что нужно за 15 секунд найти число 28. С картинкой-головоломкой справятся лишь самые внимательные люди с удивительными возможностями.
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