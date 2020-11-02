Односторонняя любовь: признаки отношений, в которых любит только один

Отноше нияне могут процветать без баланса / Pixabay

Обычно люди вступают в романтические отношения в поисках близости, дружеских отношений и взаимной поддержки. С жизненными проблемами часто легче справляться, когда кто-то другой помогает нести бремя.

В здоровых отношениях вы можете обращаться к партнеру за утешением и советом, когда возникает что-то, с чем вы не можете справиться в одиночку.

Однако отношения не могут процветать без баланса. Если один партнер регулярно оказывает большую часть финансовой или эмоциональной поддержки, у вас могут быть односторонние или несбалансированные отношения.

Обидно прилагать усилия для партнера, который, не вкладывает в отношения столько же. Односторонние отношения не только вызывают разочарование, но и могут подорвать вашу привязанность и негативно повлиять на ваше эмоциональное здоровье.

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Общие признаки дисбаланса

Каждые отношения уникальны, и партнеры время от времени могут испытывать личные трудности, которые влияют на их способность вносить равный вклад в отношения - и это нормально.

Но когда один партнер регулярно вносит больший вклад в отношения, часто впереди возникают проблемы.

Вот еще несколько признаков, указывающих на нарушение баланса в отношениях.

Постоянное чувство незащищенности

Когда ваш партнер не кажется очень заинтересованным, вы можете начать сомневаться в его приверженности.

Это вполне понятно. Вы расставляете приоритеты в отношениях и прилагаете все усилия, чтобы общаться, проводить время вместе и помогать, когда это необходимо. Если им не удастся приложить столько же усилий, вы можете начать задумываться, действительно ли они вообще о вас заботятся.

С другой стороны, они могут проявлять большую привязанность, но казаться незаинтересованными в обсуждении планов на будущее, таких как переезд вместе или планирование отпуска на следующий год. Это может оставить у вас ощущение, что они предпочитают оставаться без вас.

Конечно, одни люди более демонстративны, чем другие, но, как правило, неуверенность в чувствах - плохой знак. Эта незащищенность может пошатнуть вашу веру в партнера и разжечь беспокойство и конфликты.

Отсутствие связи

Односторонность также может проявляться в моделях общения.

Вы свободно говорите о своем разочаровании со своим лучшим другом после ссоры или о своей радости и удовлетворении после того, как начальник выделил вашу работу для похвалы. Ваш партнер, с другой стороны, почти ничем не делится, что бы ни происходило в его жизни.

Когда вы пытаетесь общаться, вам может казаться, что вы не знаете их так хорошо. Это также может привести к непродуктивному конфликту. Вы хотите добраться до сути проблемы и обсудить ее, но они просто отмахиваются от проблемы, говоря: "Все в порядке" или "Не волнуйся".

В конце концов, хотя вы и хотите добиться более искреннего общения, вам может быть все труднее и труднее открываться, поскольку они никогда не отвечают взаимностью.

Ваше взаимодействие оставляет вас неудовлетворенным

Как вы себя чувствуете, проведя время со своим партнером?

Может быть, сейчас вам весело, но из-за отсутствия глубокой эмоциональной связи вы потом чувствуете себя одиноким и даже немного опустошенным. Вы можете анализировать свои встречи, беспокоиться о том, что они не вовлечены, или задаваться вопросом, что вы сделали, чтобы их расстроить.

Время, проведенное с близкими, должно заряжать вас энергией и чаще, чем нет. Ощущение истощения, стресса или неудовлетворенности после встречи с партнером может указывать на несбалансированные отношения, в которых он не прилагает особых усилий, чтобы удовлетворить ваши эмоциональные потребности.

Вы делаете всю работу

В односторонних отношениях часто приходится все улаживать одному партнеру.

Планирование поездок или свиданий, выбор еды на ужин, регистрация, когда вы не разговаривали несколько дней, начало секса - может показаться, что отношения полностью рухнут, если вы перестанете работать, чтобы поддерживать их.

Возможно, когда вы упоминаете об этом, ваш партнер предлагает какое-нибудь оправдание или тупо смотрит на вас. Может быть, они согшаются приложить больше усилий, но вскоре возвращаются к своим обычным привычкам.

В любом случае у вас может сложиться впечатление, что они пользуются преимуществом или им все равно, продолжатся ли отношения.

Финансовый дисбаланс

После потери работы или других финансовых трудностей партнер, располагающий финансовыми ресурсами, может предложить временную помощь. В этом нет ничего плохого. Знание, что у вас есть кто-то, кто достаточно заботится, чтобы помочь в трудную минуту, - важное преимущество в отношениях.

Другое дело, когда вы в конечном итоге оплачиваете счета, продукты, бензин и отпуск без предварительной договоренности, а ваш партнер никогда не пытается внести свой вклад. Обычно это не отражает динамику здоровых отношений и может заставить вас чувствовать себя использованными и недооцененными.

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Как развивается дисбаланс

Хотя отношения с эгоистичным или токсичным партнером, безусловно, могут стать неуравновешенными, этому может способствовать множество других факторов.

Различные стили общения

Не все вырастают и учатся продуктивно общаться или открыто обсуждать чувства. Некоторые люди учатся защищать себя, скрывая свои эмоции. Если вашего партнера никогда не поощряли делиться чувствами или мнениями, он может сомневаться в своей способности благополучно преуспеть во взрослой жизни.

Очень разные модели общения или стили привязанности могут создавать большое несоответствие между эмоциональными потребностями в отношениях.

Разные ожидания

Односторонние отношения могут развиваться, когда вы и ваш партнер имеете разные представления о том, что означают эти отношения.

Возможно, у вас есть долгосрочная цель, а они не видят будущего в ближайшие несколько месяцев. Ваш взгляд на отношения заставляет вас активизировать свои усилия, в то время, как они еще не достигли точки, когда они чувствуют себя способными выразить аналогичное обязательство.

Также возможно, что они научились полагаться на своих родителей или партнеров, чтобы удовлетворить свои потребности в прошлых отношениях, и теперь ожидают того же от вас. Это определенно не является здоровым поведением в отношениях - заботиться о них не ваша работа (или чья-либо еще).

Однако этот шаблон может измениться за счет улучшения коммуникации и целенаправленных усилий.

Временный стресс

Пытаясь понять, почему ваши отношения внезапно кажутся нестабильными, полезно учитывать любые стрессовые факторы, присутствующие в жизни вашего партнера.

Стресс на работе, проблемы с физическим или психическим здоровьем, семейные проблемы - любая из этих проблем может затруднить полноценное участие. Если они имеют дело с большим, чем обычно, они могут продолжать чувствовать себя подавленными, пока ситуация не улучшится.

Совершенно нормально чувствовать печаль или горе и задаться вопросом, правильно ли вы поступили/Pixabay

Ваша собственная история отношений

С другой стороны, ваш собственный стиль привязанности и прошлый опыт отношений также могут иметь значение.

Например, люди с тревожным стилем привязанности могут бояться остаться в одиночестве и нуждаться в большей уверенности в привязанности, чем кто-то. Если ваш партнер не слишком ласковый, вы можете сильнее почувствовать эмоциональную дистанцию.

Беспокойство по поводу ухода вашего партнера также может привести к тому, что вы будете брать на себя больше, чем ваша доля в отношениях. Вы можете с радостью предложить им поддержку, чтобы они не потеряли интерес.

Как положить конец таким отношениям?

Некоторые люди просто несовместимы. Если ваш партнер не хочет встречаться с вами, вам, вероятно, лучше двигаться дальше - даже если вы чувствуете, что приложили слишком много усилий, чтобы отказаться от отношений. Никакие усилия не стоят длительного эмоционального стресса.

Будь честным

Объясните, почему вы решили прекратить отношения. Помните, несовместимость может произойти без того, чтобы один из партнеров сделал что-нибудь "неправильно". Использование утверждений "я" поможет вам избежать критики или осуждения.

Вы можете сказать, например, "Мне нужно больше эмоциональной близости от моего партнера" или "Я чувствую себя неуверенно, не имея планов на будущее".

Это нормально, когда нужны отношения с равным уровнем приверженности и инвестиций. В конце концов, это здоровые отношения.

Поговорите с терапевтом

Работа со специалистом в области психического здоровья может помочь вам оправиться от разрыва и изучить вашу собственную роль в дисбалансе отношений.

Возможно, вы не чувствуете себя ценным, если не заботитесь о ком-то, и чувствуете себя достойным партнером только тогда, когда оказываете поддержку. Эти убеждения могут побуждать людей к приятному или созависимому поведению.

Научиться устанавливать здоровые границы в терапии перед тем, как начать новые отношения, всегда может принести пользу.

Найдите время, чтобы восстановиться

Совершенно нормально чувствовать печаль или горе и задаться вопросом, правильно ли вы поступили.

Тем не менее, вы можете любить своего партнера и при этом знать, что вам нужно прекратить отношения, чтобы поставить во главу угла собственное благополучие. Разрыв может быть лучше для вас, независимо от ваших давних чувств, поскольку односторонние отношения могут включать в себя больше конфликтов и эмоциональных переживаний.

Забота о себе и время для себя могут помочь вам выздороветь.

Узнайте больше о стратегиях восстановления после разрыва отношений.