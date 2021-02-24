"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте

Женщин попросили перечислить физические характеристики мужчин. / fenomagz.com/

Новое исследование утверждает, что мужчины с бородой "официально лучшие в постели".

Когда доходит до физического влечения и того, что делает кого-то хорошим в постели, наши взгляды на то, что желательно, а что нежелательно, у противоположного пола часто расходятся, пишет The Daily Star.

Таким образом, одна из компаний была заинтересована в том, чтобы раз и навсегда выяснить, какие мужчины лучше, чем женщины, когда дело касается работы в спальне.

Фирма попросила 4550 женщин перечислить физические характеристики мужчин, с которыми у них был лучший секс, и нашла наиболее часто перечисленные, чтобы положить конец спорам и раскрыть все.

Это потому, что борода заставляет мужчин выглядеть более зрелыми, мужественными и доминирующими, что, кажется, помогает, когда дело доходит до секса.

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На втором месте оказались мужчины с карими глазами, 71% отметили это в своем списке качеств.

Возможно, это самый распространенный цвет глаз или люди с карими глазами считаются добрыми и заслуживающими доверия, по мнению экспертов.

Третьим наиболее частым признаком среди женщин были мужчины с пирсингом (70%). Среди упомянутых пирсингов наиболее частыми были нос (61%), соски (33%) и брови (27%).

Широкие плечи были на четвертом месте среди мужчин, которые, как утверждается, лучше всего подходят в постели (68%), на пятом месте идут парни с татуировками (62%).

Считается, что обе эти особенности делают мужчину более мужественным и сигнализируют о том, что у него потенциально более высокий уровень тестостерона, что означает лучшее половое влечение.

В десятку лучших вошли каштановые волосы (59%), маленькие ступни (53%), очки (51%) и высокие скулы (49%).

При этом мужчины со светлыми волосами оказались на 11 месте (46%). Цвет волос часто ассоциируется с самым привлекательным цветом волос и поклоняется в киноиндустрии.

Голубоглазые мужчины заняли 12-е место (44%). Согласно многочисленным научным исследованиям, это самый привлекательный цвет глаз.

На 13-м месте оказались лысые мужчины (40%), за ними идут парни с большими руками на 14-м месте (37%). Обе эти особенности были связаны с тем, чтобы стать сильнее, крупнее и сексуальнее.

Как раз на 15-м месте находятся мужчины с густыми бровями (36%). По словам экспертов, они говорят о высоком сексуальном влечении и являются той чертой, которая обрамляет наши лица.

Теперь, похоже, что мужчинам, которые хотят быть хорошими в любовниками, придется отрастить бороду.