"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте

Женщин попросили перечислить физические характеристики мужчин.
Новое исследование утверждает, что мужчины с бородой "официально лучшие в постели".
Когда доходит до физического влечения и того, что делает кого-то хорошим в постели, наши взгляды на то, что желательно, а что нежелательно, у противоположного пола часто расходятся, пишет The Daily Star.
Таким образом, одна из компаний была заинтересована в том, чтобы раз и навсегда выяснить, какие мужчины лучше, чем женщины, когда дело касается работы в спальне.
Фирма попросила 4550 женщин перечислить физические характеристики мужчин, с которыми у них был лучший секс, и нашла наиболее часто перечисленные, чтобы положить конец спорам и раскрыть все.
Это потому, что борода заставляет мужчин выглядеть более зрелыми, мужественными и доминирующими, что, кажется, помогает, когда дело доходит до секса.
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На втором месте оказались мужчины с карими глазами, 71% отметили это в своем списке качеств.
Возможно, это самый распространенный цвет глаз или люди с карими глазами считаются добрыми и заслуживающими доверия, по мнению экспертов.
Третьим наиболее частым признаком среди женщин были мужчины с пирсингом (70%). Среди упомянутых пирсингов наиболее частыми были нос (61%), соски (33%) и брови (27%).
Широкие плечи были на четвертом месте среди мужчин, которые, как утверждается, лучше всего подходят в постели (68%), на пятом месте идут парни с татуировками (62%).
Считается, что обе эти особенности делают мужчину более мужественным и сигнализируют о том, что у него потенциально более высокий уровень тестостерона, что означает лучшее половое влечение.
В десятку лучших вошли каштановые волосы (59%), маленькие ступни (53%), очки (51%) и высокие скулы (49%).
При этом мужчины со светлыми волосами оказались на 11 месте (46%). Цвет волос часто ассоциируется с самым привлекательным цветом волос и поклоняется в киноиндустрии.
Голубоглазые мужчины заняли 12-е место (44%). Согласно многочисленным научным исследованиям, это самый привлекательный цвет глаз.
На 13-м месте оказались лысые мужчины (40%), за ними идут парни с большими руками на 14-м месте (37%). Обе эти особенности были связаны с тем, чтобы стать сильнее, крупнее и сексуальнее.
Как раз на 15-м месте находятся мужчины с густыми бровями (36%). По словам экспертов, они говорят о высоком сексуальном влечении и являются той чертой, которая обрамляет наши лица.
Теперь, похоже, что мужчинам, которые хотят быть хорошими в любовниками, придется отрастить бороду.