УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте

24 февраля 2021, 22:21

Женщин попросили перечислить физические характеристики мужчин.

Секс
Женщин попросили перечислить физические характеристики мужчин. / fenomagz.com/

Новое исследование утверждает, что мужчины с бородой "официально лучшие в постели".

Когда доходит до физического влечения и того, что делает кого-то хорошим в постели, наши взгляды на то, что желательно, а что нежелательно, у противоположного пола часто расходятся, пишет The Daily Star.

Таким образом, одна из компаний была заинтересована в том, чтобы раз и навсегда выяснить, какие мужчины лучше, чем женщины, когда дело касается работы в спальне.

Фирма попросила 4550 женщин перечислить физические характеристики мужчин, с которыми у них был лучший секс, и нашла наиболее часто перечисленные, чтобы положить конец спорам и раскрыть все.

Это потому, что борода заставляет мужчин выглядеть более зрелыми, мужественными и доминирующими, что, кажется, помогает, когда дело доходит до секса.

Читайте такжеСколько калорий сжигает секс и как сжечь еще больше: лайфхаки

На втором месте оказались мужчины с карими глазами, 71% отметили это в своем списке качеств.

Возможно, это самый распространенный цвет глаз или люди с карими глазами считаются добрыми и заслуживающими доверия, по мнению экспертов.

Третьим наиболее частым признаком среди женщин были мужчины с пирсингом (70%). Среди упомянутых пирсингов наиболее частыми были нос (61%), соски (33%) и брови (27%).

Широкие плечи были на четвертом месте среди мужчин, которые, как утверждается, лучше всего подходят в постели (68%), на пятом месте идут парни с татуировками (62%).

Считается, что обе эти особенности делают мужчину более мужественным и сигнализируют о том, что у него потенциально более высокий уровень тестостерона, что означает лучшее половое влечение.

В десятку лучших вошли каштановые волосы (59%), маленькие ступни (53%), очки (51%) и высокие скулы (49%).

При этом мужчины со светлыми волосами оказались на 11 месте (46%). Цвет волос часто ассоциируется с самым привлекательным цветом волос и поклоняется в киноиндустрии.

Голубоглазые мужчины заняли 12-е место (44%). Согласно многочисленным научным исследованиям, это самый привлекательный цвет глаз.

На 13-м месте оказались лысые мужчины (40%), за ними идут парни с большими руками на 14-м месте (37%). Обе эти особенности были связаны с тем, чтобы стать сильнее, крупнее и сексуальнее.

Как раз на 15-м месте находятся мужчины с густыми бровями (36%). По словам экспертов, они говорят о высоком сексуальном влечении и являются той чертой, которая обрамляет наши лица.

Теперь, похоже, что мужчинам, которые хотят быть хорошими в любовниками, придется отрастить бороду.

секс
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
С Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открыткиС Днем ангела Елены – поздравления трогательные и красивые открытки Что нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февральЧто нужно делать в феврале – лунный календарь огородника на февраль В подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-сексаВ подгузнике и с виагрой: в России подполковник с женой умерли во время БДСМ-секса Карта Турции с территориями Украины вызвала переполох в СетиКарта Турции с территориями Украины вызвала переполох в Сети Блогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извиниласьБлогерша, обматерившая украинский язык, оправдалась и извинилась
Следующий материал

Последние новости

23:45
Мечты о возвращении в Вайс-Сити. Все слухи и домыслы о GTA VI
22:58
Спасатели предупредили киевлян об ухудшении видимости на дорогах Видео
22:45
Зеленский сделал резкое заявление в адрес Северного потока-2 Видео
22:33
Кабмин значительно ужесточил правила перевозки детей в автомобилях
22:21
"Официально лучшие в постели": сексперты рассказали, какие мужчины всегда на высоте Видео
Реклама
22:05
Минздрав обнародовал карту бесплатных пунктов тестирования на COVID-19 Видео
22:00
Фолиевая кислота: какие симптомы указывают на ее дефицит Видео
21:50
В ЕС назвали сроки введения новых санкций против России Видео
21:37
Раздражение горла: опасные причины неприятного состояния Видео
21:23
"Слуги народа" резко высказались об акциях протеста в поддержку Стерненко
21:12
Стало известно, кому не будут повышать пенсии с 1 марта Видео
21:09
Терапия лошадьми: как животные помогают от стресса и аутизма Видео
20:46
Один из крупнейших и ожидаемых PS5-эксклюзивов переехал на 2022 год Видео
20:44
Неотразимые юбки с запахом взволнуют всех в 2021 году: фото Фото Видео
20:38
Когда полнолуние в феврале 2021, чего опасаться и чем заняться: прогнозы астрологов Видео
20:33
В Украине из-за серьезных проблем резко подорожала электроэнергия Видео
20:28
Как избавиться от изжоги: названы способы Видео
20:25
СБУ просит провайдеров заблокировать Telegram-каналы: кто попал в список Видео
19:59
Скандальная стоматолог, которая бьет и душит детей, продолжает работать
19:57
Как Зеленский будет "разруливать" ситуацию со Стерненко и пойдет ли активист в депутаты
Реклама
19:36
Тепла ждать еще долго: синоптик спрогнозировал аномальный март в Украине Видео
19:35
Google рассказала о грядущих нововведениях в экосистеме Android
19:34
Укрзализныця запретила продажу билетов в одну из областей Видео
19:18
Ученые назвали сок, который защищает от Альцгеймера Видео
19:06
Выяснились подробности старта вакцинации от COVID-19 в Киеве Видео
18:59
Стало известно об отказе России от размещения ядерного оружия в Крыму Видео
18:40
Названы регионы, которые пока остались без COVID-вакцины Видео
18:33
В Украине резко выросли цены на бензин и дизельное топливо Видео
18:29
Врачи, которых первыми в Украине привили от COVID-19, поделились впечатлениями
18:27
CD Projekt Red отложила крупное обновление для Cyberpunk 2077
18:14
Член набсовета Нафтогаза зарегистрировала гигантскую зарплату Видео
18:10
"Нафтогаз" требует масштабного реформирования – эксперт
18:03
СМИ узнали о сроках продажи вакцины от COVID-19 в Украине и шансах на отпуск в странах ЕС Видео
17:58
Мишель Андраде рассказала, что осталось за кадром съемок Орла и Решки
17:58
Украина подготовила сюрприз для родителей на оккупированной территории Видео
17:41
Новая игра от создателей Fallout и TES может выйти уже в этом году Видео
17:25
"Светит 5 лет тюрьмы": украинский ведущий попал в незаконную аферу в Африке
17:01
В PS Store стартовала новая распродажа со скидками до 90%
16:46
В Киевской ОГА назвали незаконным повышение проезда в маршрутках Видео
16:45
"Английский осилил, а украинский - нет": Беленюка в Сети назвали "москалем" за беседу с американцем Видео
Реклама
16:39
В ЕС списали в утиль Северный поток-2 и назвали условие блокады газопровода Видео
16:34
Бывший муж Алины Гросу рассказал о разводе на фоне романа певицы Видео
16:19
Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021 Видео
16:11
Как правильно варить перловку: самый легкий рецепт Видео
16:10
В Сеть слили новые кадры из фильма Человек-паук 3
16:06
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
15:54
Авторы Fall Guys поделилась первыми подробностями четвёртого сезона Видео
15:22
Украина планирует взять под контроль границу с Россией на Донбассе до 2025 года Видео
15:21
Когда будет Прощеное воскресенье в 2021 году и как правильно просить прощение Видео
15:18
В Украине запретили пассажирские перевозки в регионах красной зоны Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять