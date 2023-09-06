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Оптическая иллюзия для самых сообразительных: не все смогут найти 8 среди нулей

Алёна Воронина
6 сентября 2023, 07:05
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Всего за 20 секунд нужно разыскать цифру, которая выделяется из общего ряда.
Загадка, девушка
Нужно найти цифру восемь среди нулей/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Головоломки и оптические иллюзии помогают держать мозг в тонусе и улучшать свою внимательность и наблюдательность. Если разгадывать такие загадки ежедневно, уже за короткий промежуток времени вы заметите, насколько легче каждый раз это вам удается. Следующая загадка заставит применить всю свою внимательность – нужно будет найти цифру восемь среди большого количества нулей.

На выполнение задания дается 20 секунд, пишет Fresherslive. Лишь на первый взгляд кажется, что этого времени довольно много. На самом деле загадка не так уж и проста, поэтому может оказаться, что 20 секунд недостаточно для ее разгадывания.

Попробуйте окинуть глазом сперва всю картинку в целом – вдруг успех вам улыбнется и вам удастся заметить нужную цифру сразу. Если же такой способ не принесет нужного результата, придется по очереди осмотреть все строки и столбики с цифрами.

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Стоит сосредоточиться и ни на что не отвлекаться, чтобы быстрее выполнить задачу. Если вам не удается уложиться в нужное время, не нужно расстраиваться – не опускайте руки, а продолжайте поиски дальше.

Загадка
Нужно найти цифру восемь среди нулей/ fresherslive

И не стоит забывать, что при разгадывании любых загадок нужно включать нестандартное мышление и воспринимать всё творчески.

Если вам не удается найти цифру восемь среди нулей, правильный ответ мы оставили внизу.

Загадка
Нужно мыслить нестандартно, чтобы найти нужную цифру/ fresherslive

Ранее мы рассказывали о загадке для проверки на внимательность – только единицы найдут 5 отличий за 10 секунд. Две картинки отличаются друг от друга по пяти признакам. Но не всем удастся очень быстро заметить эти детали.

Также ранее мы рассказывали о безумной загадке для сообразительных, в которой нужно найти куклу-сову за 15 секунд. Среди огромного количества деталей заметить спрятанный предмет будет очень трудно, тем более за такой короткий промежуток времени.

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