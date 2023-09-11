Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти слово "хобби" за 13 секунд

Не всем удастся быстро разглядеть английское слово hobby среди слов hubby. Одна отличительная буква не так быстро бросается в глаза.

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Нужно найти слово "хобби" за 13 секунд/ коллаж: Главред, фото: fresherslive, unsplash.com

Разгадывание головоломок оптических иллюзий обостряет внимательность и улучшает умственные способности. Такие загадки тренируют мозг так же, как спорт тренирует и укрепляет тело. Следующая оптическая иллюзия заставит ваши глаза разбегаться, ведь нужно будет найти английское слово hobby (переводится как "хобби") среди слов hobby (сокращенная версия английского слова husband – муж).

На выполнение задания дается всего 13 секунд, поэтому нужно будет спешить, пишет Fresherslive.

Среди такого количества слов hubby будет трудно заметить одно, которое отличается лишь единственной буквой. На первый взгляд кажется, что найти нужное слово можно достаточно быстро, ведь все элементы на картинке организованы в строки и столбцы. Но такая структура всё-таки не очень ускоряет поиски, ведь большое количество одинаковых слов затуманивает взгляд.

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Попробуйте сперва окинуть глазом всю картинку сразу – вдруг вам улыбнется удача и удастся заметить нужное слово "невооруженным глазом". Но если такая тактика не принесла успеха, тогда придется использовать другой метод и поочередно постепенно осматривать все столбцы.

Не стоит расстраиваться, если вам не удалось найти нужное слово за 13 секунд, ведь сделать это за такой короткий промежуток времени почти невозможно. Просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Нужно найти слово "хобби" за 13 секунд/ fresherslive

Если вам не удается найти слово hobby среди большого количества слов hobby, даем подсказку – внимательно осмотрите третью колонку ближе к низу.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Слово "хобби" в третьем столбце снизу/ fresherslive

Ранее мы рассказывали об оптической иллюзии, в которой нужно найти 8 среди нулей. Всего за 20 секунд нужно разыскать цифру, которая выделяется из общего ряда.

Также мы рассказывали об очень сложной оптической иллюзии, в которой нужно разглядеть известного человека на картинке. Картинка построена таким образом, что не всем удастся угадать, о каком именно человеке идет речь.

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