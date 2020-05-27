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Почему 75% миллениалов одиноки: ученые докопались до истины

27 мая 2020, 20:03

Поколение Y, или миллениалы – это те, кто родился в период 1980-2003 годов.

Одиночество
Ученые объяснили, почему миллениалы одиноки / Reuters

Сегодня многие молодые люди открыто жалуются на одиночество. Они не стесняются говорить об это в публичном пространстве.

Ученые из Центра исследований Пью в США подтвердили, что большинство представителей поколения Y действительно патологически одиноки и ничего не могут с этим поделать вплоть до 40 лет.

Отметим, поколение Y, или миллениалы – это те, кто родился в период 1980-2003 годов.

Так вот, американские ученые изучили вопрос и нашли причину, почему до 75% миллениалов одиноки.

Виртуальное общение

По словам ученых из США, поколение Y одно из первых начало осваивать интернет, благодаря чему сейчас чувствует себя абсолютно комфортно как в соцсетях, так и на сайтах знакомств. С одной стороны, люди получили возможность выбрать человека максимально близкого по интересам. С другой стороны, это и есть негатив – дело в том, что около 70% миллениалов, даже находя таких людей, отказываются продолжать общение в реальности, так как привыкли получать эмоции через экран монитора. Монитор – вот и все, что им нужно.

Усталость

Тесный контакт – на работе, в транспорте, в магазинах – истощает жителей больших городов. Из-за постоянного нахождения в толпе и в очередях люди устают друг от друга, а потому используют уединение как лекарство от стресса и эмоционального выгорания. Поэтому для них одиночество – это спасение.

Родители

Представители поколения Y не спешат взрослеть и пытаются как можно дольше жить с родителями. Именно поэтому им сложно брать на себя ответственность за другого человека. Это происходит не потому, что они эгоистичны – дело в том, что они не могут нормально заботиться о себе и сами постоянно ждут помощи. Задумываться о вступлении в серьезные отношения они начинают уже когда им исполняется 30 лет, а женятся или выходят замуж и того позже.

Нет хорошего примера

Ученые выделили еще одну причину, почему миллениалы одиноки. Дело в том, что что большинство из них выросли не в полных семьях, или становились свидетелями серьезных семейных проблем родителей. Для поколения Y институт семьи разрушен, и, возможно, именно потому, как показывает статистика, они могут построить долговременные отношения лишь в 6% случаев, сообщает vladtime.

Читайте такжеУбежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фотоНапомним, ранее группа ученых из Оксфорда и врачей из Гарвардской школы медицины доказали, что препарат модафинил (который обычно используется для лечения нарушений сна) еще и выполняет роль усилителя когнитивных функций. Проще говоря - это допинга для мозга.

одиночество ученые исследования
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