Почему миллениалы перестают заниматься сексом: озвучены причины

Западные СМИ назвали это "сексуальной рецессией". / Ladycity

Рост количества приложений для знакомств и секс-приложений означает, что доступ к сексу еще никогда не был таким простым - по крайней мере, теоретически. Сексуальная позитивность означает, что многие из нас чувствуют себя более комфортно, исследуя свою сексуальность. Тем не менее, исследования показывают, что миллениалы занимаются сексом гораздо реже, чем можно было бы ожидать. Фактически, во время того, что западные СМИ назвали "сексуальной рецессией", молодые люди сейчас имеют гораздо меньше секса, чем предыдущие поколения.

Возможно, уместно назвать это рецессией. В конце концов, многие миллениалы достигли совершеннолетия незадолго до или во время финансового кризиса, и, похоже, экономическая неопределенность оказала нежелательное влияние на их сексуальную жизнь. По сообщению CBS News, больше миллениалов по-прежнему живут со своими родителями, чем любое другое сопоставимое поколение за последнее столетие.

"Миллениалы выросли в культуре и атмосфере свиданий, которые сильно отличаются от культуры поколения их родителей", - объяснил психотерапевт Тони Коулман. "Из-за экономических проблем, связанных с большой рецессией, долгами в колледжах и заработной платой, которая не поспевает за инфляцией, миллениалы живут дома со своими родителями намного дольше, чем предыдущее поколение. У них нет такой же автономии, их сдерживает ограниченный доход, и они работают дольше, часто на работе с высоким уровнем стресса, просто чтобы покрыть расходы и долги", - говорит он.

Финансовая нестабильность и одновременный рост культуры суеты также означает, что миллениалы могут быть просто слишком напряжены, чтобы заниматься сексом. Как сообщает The Guardian, когда многие из нас работают сверхурочно, подрабатывают или работают в гиг-экономике, эмоциональное выгорание носит эндемический характер. Исследования показывают, что высокий уровень самооценки стресса обычно связан с более низким уровнем сексуальной активности, поэтому легко увидеть, что миллениалы могут быть просто слишком истощены для выходок в спальне.

Секс / flickr.com

Но копните немного глубже, и станет яснее, что причин гораздо больше, чем просто переутомление и отсутствие денег. Молодые люди предпочитают осесть намного позже поколения своих родителей, и некоторые простые статистические данные о сексе показывают, что одиночество почти гарантирует снижение сексуальной активности. Фактически, 21 процент одиноких людей сообщили, что вообще не занимались сексом в прошлом году, по сравнению с 9 процентами состоящих в браке людей.

Для некоторых выбор не вступать в брак придает большое значение. По мере того, как женщины продолжают делать все более впечатляющую карьеру, зависимость от супружеских отношений уменьшается. Но есть также аргумент, что миллениалы могут быть слишком разборчивыми. Хотя онлайн-знакомства дают множество возможностей познакомиться с людьми, редко кто извлекаем из этого выгоду: согласно данным Hinge, только одно из 500 совпадений приводит к обмену телефонными номерами. Эксперт Жан Твенге, которая проводила целенаправленное исследование сексуальных привычек миллениалов, указала на онлайн-знакомства как на причину снижения секса, отметив, что ориентированный на внешний вид характер приложений, таких как Tinder и Bumble, означает, что значительная часть пользователей упускают возможность установить связи, в то время как другие списывают со счетов людей, которых они могли бы рассмотреть в реальной жизни.

"Онлайн-свидания привели к большим проблемам с безопасностью, а также к проблемам с комфортом и доверием из-за опасений, что человек, с которым вы общались, одновременно общается с другими", - пояснил Коулман. "Несомненно, социальные сети делают акцент на внешнем виде и признаках успеха и привлекательности. Это не помогает людям узнавать кого-то медленно, в течение определенного периода времени, часто сначала в качестве друзей, - все это способствует установлению долгосрочных отношений".

Оставаться за ширмой во время свиданий также является частью более широкой тенденции. Поскольку молодые люди все чаще общаются с помощью своих устройств, у нас меньше возможностей выходить на улицу и встречаться с людьми. Возможно, наше цифровое общество не способствовало развитию культуры общения, а просто заставило нас всех просто оставаться дома и прокручивать страницы. Одно британское исследование показало, что молодые люди теперь проводят более трети своего свободного времени в Интернете, оставляя все меньше времени для личной близости, необходимой для начала сексуальной активности.

И все же есть несколько положительных потенциальных причин, почему у миллениалов меньше секса. Движение #metoo оказало значительное влияние на то, как мы рассматриваем секс и согласие. Исследования показывают, что после этого движения мужчины больше опасаются сексуального принуждения и нежелательного сексуального внимания, в то время как разговоры о том, как женщины могут почувствовать себя более уполномоченными отказаться от секса, становятся все более обычным явлением. Согласно The Atlantic, женщины также больше мастурбируют, что, хотя, возможно, и является необходимым побочным эффектом низкого уровня сексуальности, также является важным способом изучения личной сексуальности и обеспечения удовлетворительного опыта.

Секс - важная форма самовыражения, он способствует нашему счастью и помогает нам сблизиться с нашими партнерами - и, более того, это весело! Кажется, что миллениалы могут упускать ряд преимуществ для здоровья и общества, но история нашей сокращающейся сексуальной жизни намного сложнее. Кажется, что отсутствие близости может меньше говорить о самих миллениалах, чем о мире, в котором они живут.