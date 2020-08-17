Почему мужчина по уши влюбляется в женщину: 6 причин

Женщины во всем мире пытаются понять это/1zoom.ru

Что заставляет мужчину влюбиться в женщину? В какую женщину влюбляется мужчина? Женщины во всем мире пытаются понять это.

Тренер по взаимоотношениям Бобби Палмер говорит: "Мужчина влюбляется, когда чувствует, что может стать супергероем вместе с вами в своей жизни. Когда он чувствует, что его принимают, ценят и понимают, и знает, что он может сделать вас счастливыми ... он будет вашим.

Женщины и мужчины испытывают одинаковые эмоции, и мужчины по-своему влюбляются в женщин. Исследователи наконец определили несколько причин, по которым мужчины по уши влюбляются в женщин.

Шесть причин, по которым мужчина влюбляется в кого-то

Покоряет все

Мужчины часто влюбляются в женщину целиком. Ее внешность, ее личность, ее голос, ее смех - когда мужчины влюбляются, они в первую очередь очаровываются женщиной в целом.

Генеральный директор eHarmony Грант Лэнгстон говорит: "Ответ не звучит сексуально, но мужчина влюбляется, когда его чувства к женщине достигают критической массы. Он проводит с ней время и видит, что она добрая, любящая, ласковая, верная, веселая, сексуальная и позитивная в количествах, которые достигают определенного веса. Однажды он думает: "Ого, я люблю эту женщину". Он может не знать почему, но его разум / сердце посмотрели на нее всесторонне".

Мужчины очень редко влюбляются в отдельные части женщины, прежде чем влюбятся в нее полностью. Даже запах отдельной женщины является частью очарования мужчины.

Он чувствует, что может сделать ее счастливой

Одна из причин, по которой мужчина влюбляется в женщину, заключается в том, что он чувствует, что может сделать ее счастливой. Когда дело касается любви, мужчины и женщины хотят одного и того же. Когда мужчина смотрит на женщину, он чувствует, что может сблизиться с ней. Когда два человека сближаются, они могут сделать друг друга счастливыми - и когда мужчины чувствуют, что могут сделать счастливой женщину, они также чувствуют, что она может сделать счастливым и его.

Когда она открыта для любви

Несмотря на то, что средства массовой информации любят продвигать идею о том, что женщины стараются изо всех сил, мужчины влюбляются в женщин, которые гораздо более открыты для идеи любви. Женщины, которые знают, чего хотят от партнера, и знают, кто они в качестве любовника, - это тот тип женщин, в которых влюбляются мужчины.

"То, что заставляет мужчину влюбиться, на самом деле сводится к глубокой эмоциональной связи. Когда вы чувствуете себя комфортно с кем-то открытым и уязвимым, вы, скорее всего, влюбляетесь. Люди в целом должны чувствовать связь с кем-то, чтобы разрушить стены вокруг них. Мы действительно можем чувствовать что-либо, включая любовь, только когда стены рушатся", - говорит тренер по свиданиям Джеймс Прис.

Мужчины не хотят влюбляться в женщину, которую трудно ее любить. Исследователи обнаружили, что мужчины более открыты для женщин, которые открыты для них.

Как он себя чувствует

Мужчины по уши влюбляются в женщину из-за того, как он себя чувствует с ней. Когда он рядом с женщиной и чувствует тепло, счастье и любовь, ему очень легко влюбиться по уши. Когда она заставляет его чувствовать себя принятым и одобренным в своих эмоциях, это именно то чувство, которое заставляет его чувствовать себя готовым сделать следующий шаг. Мужчинам нравится чувствовать себя принятыми и любимыми так же, как и женщинам.

Она говорит жизни "да"

Что может быть лучше для мужчины, чем женщина, которая готова сказать "да" всему, что может предложить жизнь? Она хочет пробовать новые и экзотические продукты, исследовать новые места и путешествовать по новым городам и странам.

"Очень важно найти человека, который без больших сбоев впишется в его жизнь. Мужчинам может нравиться смотреть на женщин, которые заботятся о своем здоровье, но это не те женщины, на которых они женятся. Готовность сказать: "Да, я попробую это" - будь то экзотическая еда, которую он любит, спорт, который он играет, места, которые он хочет посетить, - заставляет человека сильно увлекаться", - говорит редактор Катлея Шрокенштейн.

Женщины, которые не готовы исследовать новые вещи, - это не те женщины, в которых мужчины влюбляются по уши.

Он чувствует цели и страсти

Мужчины, влюбляющиеся в женщину, влюбляются как в страсть и цель, которые она чувствует в жизни, так и в страсть и цель, которые он чувствует в жизни, когда он с ней. Когда мужчина влюбляется в женщину, он наполняется страстью, и чем больше страсти он чувствует, тем больше любви он испытывает. Когда женщина чувствует цель в жизни, мужчины могут представить, что они проживают эту жизнь рядом с ней, что заставляет их влюбляться.