Почему нельзя спать ногами к двери: приметы и суеверия

Культуры по всему миру считают, что спать ногами к двери нельзя/Pixabay

Если бы вы придерживались всех суеверий в мире, вы бы никогда не покинули свой дом. Со всеми противоречивыми и несметными событиями, которые могут случиться с суеверными, трудно знать, как действовать. И это даже касается ночного сна. Культуры по всему миру считают, что спать ногами к двери нельзя.

Возможно, это убеждение берет свое начало из практики фэн-шуй, изучающую взаимодействия энергии между людьми и объектами их среды. Спальня, в частности, это место, которое, как полагают, влияет на ваше здоровье, счастье и способность экономить деньги. Считается, что энергия, которая циркулирует в человеческом теле, легко утекает через двери, пока мы спим.

Так, во многих культурах, спать ногами к двери считается вредным для вашего здоровья, потому что именно таким образом выносят из помещения трупы. Такой обряд зародился много веков тому назад, и люди верили, что после смерти душа покидает тело, устремляясь к выходу. Спать в таком положении – значит, накликать смерть.

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Также считается, что, когда вы спите ногами к двери в спальне, вы будете чувствовать себя беспокойно и неудовлетворенно и чувство расслабления ускользнет от вас. Хуже того, согласно народным поверьям, духи и темные силы могут вытащить вас за дверь против вашей воли.

Сон ногами к двери и неудачи связанные с ним, на самом деле, может быть суеверным вопросом. Однако есть кое-что, что вы можете сделать, чтобы не проснуться в правильном расположении духа и в хорошем самочувствии. Для этого достаточно спить с левой стороны кровати. Исследование, проведенное с участием 3000 взрослых, показало, что те, кто спал на левой стороне кровати, чувствовали себя бодрее, позитивнее и лучше подготовленными к тому, чтобы справиться с запланированным днем. Для сравнения, лишь 18 процентов из тех, кто спал на правой стороне кровати, имели позитивный взгляд на жизнь.

Что же касается сна ногами к двери в современной трактовке, то излишне доверчивым и суеверным людям все же не стоит спать ногами к двери из-за беспокойных мыслей, которые просто не дадут им выспаться.