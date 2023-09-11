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Почему никогда нельзя хранить зубную щетку в ванной: стоматолог ошеломил правдой

Алина Дембицкая
11 сентября 2023, 19:32 обновлено 11 сентября, 19:32
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По словам врача, хранение зубной щетки в ванной может привести к различным гигиеническим проблемам.
зубная щетка, доктор
Почему нельзя хранить зубную щетку в ванной? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Каждый из нас знает, что очень важно следить за гигиеной полости рта. Чтобы иметь блестящие белые зубы, вы должны чистить их два раза в день, пользоваться зубной нитью и полоскать рот жидкостью для полоскания рта. Но знаете ли вы, что вы можете поставить под угрозу чистоту своего рта, храня зубную щетку в ванной?

Как пишет Mirror, по словам стоматолога Паяла Бхаллы, хранение зубной щетки в ванной комнате может привести к различным гигиеническим проблемам. Все дело в том, что когда вы смываете воду в унитазе, особенно с открытой крышкой, крошечные капельки воды, содержащие бактерии и другие микроорганизмы, могут оседать на соседних поверхностях, включая зубную щетку.

"Частицы фекалий могут присутствовать в ванной комнате, в том числе на таких поверхностях, как зубная щетка. Это может произойти, когда туалеты смываются без закрытой крышки, потому что смывание может высвободить небольшие капли воды в воздух, которые могут содержать фекальные бактерии и другие микроорганизмы. Кроме того, ванные комнаты имеют тенденцию быть влажными, что может способствовать росту бактерий и плесени на зубной щетке", - говорит врач Паял Бхалла.

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Чтобы свести к минимуму риск попадания бактерий на зубную щетку, стоматолог советует использовать чехол для зубной щетки, полоскать зубную щетку перед использованием, следить, чтобы она не касалась других зубных щеток, а также закрывать крышку унитаза во время смывания. А лучший способ обезопасить зубную щетку от попадания бактерий – хранить ее в сухом месте за пределами ванной комнаты, например в спальне.

Напомним, ранее гуру уборки показала, как сделать блестящими сиденья в авто. Для этого понадобится один предмет, который точно найдется в вашем кухонном шкафу. Безумный фокус приводит в восторг!

Также раньше мужчина показал, как открыть консервную банку с помощью ложки. Этот лайфхак очень полезен в случае непредсказуемой ситуации. Впрочем, людям нужно быть чрезвычайно осторожным, когда речь идет об остром и зубчатом крае банки.

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