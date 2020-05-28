Почему объятия исцеляют, а массаж добавляет ума: ответ ученых

Обьятия исцеляют, доказали ученые / УНИАН

Не важно, чем владеет человек, какие у него достижения или поражения – в определенный жизненный момент становится понятно, что для счастья нужно не так уж и много.

Каждый приходит к пониманию того, что для счастья нужен другой человек рядом.

Будете удивлены, но эту прописную истину смогли доказать ученые из Университета Северной Каролины. Более того, эксперты выяснили, что человеческие объятия буквально исцеляют.

Сила прикосновений

Исследователи провели ряд экспериментов и заметили, что во время прикосновений головные боли уменьшаются, облегчается астма, нормализируется давление и сердцебиение, пишет vladtime.

Почему это происходит?

По словам ученых, все дело в психологическом эффекте от прикосновений, так как они зачастую действуют как успокоительное. Грубо говоря, во время объятий мозг получает сигнал, что человек в безопасности, а это, в свою очередь, "убивает" беспокойство и страх.

Правда, следует учитывать, что прикосновения должны быть уместны. Чем менее близкие у вас отношения, тем сдержаннее следует себя вести. Коллегу по работе или случайного знакомого достаточно просто взять за руку или поддержать за локоть.

Кроме того, обнимая близких людей, хочется прижаться к ним как можно крепче. Но если это делать, когда человек не испытывает потребность в тактильном контакте, пользы от него не ждите.

Сила массажа

Невероятно, но факт - прикосновения одного человека к другому скрывают еще массу положительных эффектов. В частности, ученые Университета Майами доказали экспериментальным путем, что массаж делает людей умнее.

Как это работает?

Ученые проверили эту теорию на добровольцах – сразу после массажных процедур их попросили решить математические задачи. Результаты удивили ученых – после массажа люди выполнили задания в разы лучше, чем до массажа. Этот удивительный эффект можно объяснить следующим образом: массаж способствует релаксации организма, стресс и тревога снижаются, а следовательно они не мешают мыслить более трезво и проще сосредотачиваться.

Читайте такжеМедики выяснили, чем вредно здоровое питание для мозгаНапомним, ранее ученые узнали, почему 75% миллениалов одиноки. По их словам, поколение Y одно из первых начало осваивать интернет, благодаря чему сейчас чувствует себя абсолютно комфортно как в соцсетях, так и на сайтах знакомств. С одной стороны, люди получили возможность выбрать человека максимально близкого по интересам. С другой стороны, это и есть негатив – дело в том, что около 70% миллениалов, даже находя таких людей, отказываются продолжать общение в реальности, так как привыкли получать эмоции через экран монитора. Монитор – вот и все, что им нужно.