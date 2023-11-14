Почему пальмовое масло так вредно: стоит знать 2 главные причины

Есть две главные причины того, почему стоит избегать продуктов, в составе которых присутствует пальмовое масло.

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Почему пальмовое масло так вредно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Пальмовое масло производится из мякоти плодов масличной пальмы. Для этого свежие фрукты этого дерева проходят долгий цикл тщательной обработки, прежде чем превращаются в масло. Интересно, что после прессования, которое позволяет добыть из плодов масло, цикл обработки не завершается. Далее масло смешивают с водой, ждут, пока вода испарится, таким образом промывая продукт. А после этого есть этапы рафинирования и раздела на фракции – твердые и жидкие.

В наше время пальмовое масло является очень популярным среди производителей разнообразной продукции. В частности, его очень активно добавляют в кондитерские изделия и выпечку. Может возникнуть логичный вопрос – почему везде добавляют пальмовое масло? Ответ прост – для производителей использование именно такого масла очень дешево обходится, поэтому для массового использования во время изготовления продукции это становится очень выгодно. Как следствие – найти в магазине печенье или какие-то другие кондитерские изделия без пальмового масла стало сложной задачей. Но не все знают, почему пальмовое масло так вредно.

Сначала стоит отметить, что производство пальмового масла вредит экологии, ведь для получения такой продукции масличными пальмами засаживают огромные территории. Как следствие – это влияет на фауну больших территорий.

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А теперь давайте поговорим о вреде такого масла для человека, который употребляет продукты с этим ингредиентом в составе. Украинский диетолог Светлана Фус объяснила, что пальмовое масло, как и любое другое, во время изготовления подвергается сильной переработке. Вследствие такой переработки в нем образуются вещества, которые обладают канцерогенными свойствами. И это первая и главная причина того, почему этот продукт вреден.

Но в то же время диетолог отмечает, что пока неизвестно, в каких именно количествах должны попасть в организм человека эти вещества, чтобы вызвать серьезный вред.

Вторая причина вреда такого масла заключается в том, что мы в основном употребляем его в составе тортов, печенья и других кондитерских изделий. И для организма это еще более опасно, ведь получается, что помимо пальмового масла мы употребляем также сахар – простые углеводы.

Итак, основной вред пальмового масла заключается в двух причинах – в канцерогенной составляющей и том, в составе какого продукта оно попадает в наш организм.

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