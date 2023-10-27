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Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не знали

Алёна Воронина
27 октября 2023, 17:12
Не всем известно, в чем плюсы острой пищи. При отсутствии противопоказаний употребление такой пищи может принести немалую пользу.
Острая Эда, перец
Почему полезно есть острую пищу/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Острая пища характерна для многих национальных кухонь мира, но даже в тех странах, где она не особо распространена, любителей такого кулинарного экстрима достаточно много. Но не всем известно, почему полезно есть острую пищу, а кому и почему острое нельзя. На самом деле такие блюда могут принести как пользу, так и вред, и будет зависеть это от различных факторов.

Итак, о каких преимуществах употребления острой пищи часто большинство из нас не догадывается. Во-первых, блюда с острым перцем и другими подобными специями заставляют жировые ткани сжигать, а не накапливать калории.

Вторая интересная особенность – блюда такого типа ускоряют метаболизм. Еще одно преимущество – они снижают уровень всевозможных воспалений, которые могут быть в организме человека, тем самым положительно влияя на его здоровье и самочувствие.

Четвертая положительная особенность – острые блюда способны влиять на кровяное давление. Как именно? Люди, которые не отказываются от острого и употребляют его по крайней мере раз в день, имеют стабильное кровяное давление, потому что благодаря жгучим специям могут употреблять меньше соли и меньше чувствовать в ней потребность. Вещества, содержащиеся в перце, уменьшают потребность в соли, а чрезмерное количество соли в пище, как известно, плохо влияет на давление. В целом уменьшение количества соли в рационе будет хорошо влиять на сердце и сосуды.

Правда в Китае, который является одной из стран, где любят острую пищу, настаивают, что европейцам перед налеганием на острое желательно проконсультироваться с врачом.

Кому нельзя есть острое

Но всегда нужно помнить, что как бы вам ни хотелось острого, есть ряд противопоказаний. Например, острое нельзя есть людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, язва, гастрит и различные воспаления в ЖКТ.

Также нужно помнить, что чрезмерное употребление острой пищи может стать причиной возникновения гастрита, ведь острое разъедает стенки желудка.

Смотрите видео о том, что мировые ученые признали пользу острой пищи:

Ранее мы рассказывали, какое блюдо в мире самое острое и что будет, если его съесть. Посетители заведения, где продается самое острое блюдо в мире, подписывают документы об отсутствии претензий, если употребление этой пищи им навредит.

Также ранее мы рассказывали, что пить для приятного запаха тела. Кофе и сладкий чай, которые мы привыкли употреблять, лучше заменить другими напитками, которые сделают запах тела намного приятнее.

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