Почему полезно есть острую пищу: 4 причины, о которых вы не знали

Острая пища характерна для многих национальных кухонь мира, но даже в тех странах, где она не особо распространена, любителей такого кулинарного экстрима достаточно много. Но не всем известно, почему полезно есть острую пищу, а кому и почему острое нельзя. На самом деле такие блюда могут принести как пользу, так и вред, и будет зависеть это от различных факторов.
Итак, о каких преимуществах употребления острой пищи часто большинство из нас не догадывается. Во-первых, блюда с острым перцем и другими подобными специями заставляют жировые ткани сжигать, а не накапливать калории.
Вторая интересная особенность – блюда такого типа ускоряют метаболизм. Еще одно преимущество – они снижают уровень всевозможных воспалений, которые могут быть в организме человека, тем самым положительно влияя на его здоровье и самочувствие.
Четвертая положительная особенность – острые блюда способны влиять на кровяное давление. Как именно? Люди, которые не отказываются от острого и употребляют его по крайней мере раз в день, имеют стабильное кровяное давление, потому что благодаря жгучим специям могут употреблять меньше соли и меньше чувствовать в ней потребность. Вещества, содержащиеся в перце, уменьшают потребность в соли, а чрезмерное количество соли в пище, как известно, плохо влияет на давление. В целом уменьшение количества соли в рационе будет хорошо влиять на сердце и сосуды.
Правда в Китае, который является одной из стран, где любят острую пищу, настаивают, что европейцам перед налеганием на острое желательно проконсультироваться с врачом.
Кому нельзя есть острое
Но всегда нужно помнить, что как бы вам ни хотелось острого, есть ряд противопоказаний. Например, острое нельзя есть людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, язва, гастрит и различные воспаления в ЖКТ.
Также нужно помнить, что чрезмерное употребление острой пищи может стать причиной возникновения гастрита, ведь острое разъедает стенки желудка.
Смотрите видео о том, что мировые ученые признали пользу острой пищи:
Ранее мы рассказывали, какое блюдо в мире самое острое и что будет, если его съесть. Посетители заведения, где продается самое острое блюдо в мире, подписывают документы об отсутствии претензий, если употребление этой пищи им навредит.
Также ранее мы рассказывали, что пить для приятного запаха тела. Кофе и сладкий чай, которые мы привыкли употреблять, лучше заменить другими напитками, которые сделают запах тела намного приятнее.
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