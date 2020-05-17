"Хайп нужен": интервью Гордона с Поклонской потроллили фотожабами

В Сети потроллили интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской / Скриншот

В Сети интервью журналиста Дмитрия Гордона с "экс-прокурором" захваченного Российской Федерацией Крыма и депутатом Госдумы Натальей Поклонской потроллили фотожабами.

На одной из фотожаб возле Гордона вместо Поклонской изображен уничтоженный бывший главарь "ДНР" Александр Захарченко и написан такой диалог:

Гордон: "Вы пересмотрели свой взгляд на события за два последних года?".

Захарченко: "Мужик, я помер вообще-то!".

Гордон: "Да наср*ть, мне хайп нужен!".

В Сети потроллили интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской / Скриншот с durdom.in.ua

Еще на одной фотожабе Поклонская изображена в форме военного-нациста в наручниках, а за руку ее держит Гордон.

В Сети потроллили интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской / facebook.com/Олег Федоренко

Также для троллинга интервью использовали сцены из советского фильма Иван Васильевич меняет профессию – умельцы дорисовали не только головы Гордона и Поклонской, но и пирамидки.

В Сети потроллили интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской / Скриншот с censor.net.ua

В YouTube-канале Вєсті.UA под раздачу попала и жена Гордона – журналистка Алеся Бацман.

В Сети потроллили интервью Дмитрия Гордона с Натальей Поклонской / Скриншот с YouTube-канала Вєсті.UA

Ранее сообщалось, что Дмитрий Гордон удаленно взял интервью у Натальи Поклонской. Позже журналист утверждал, что за интервью в Сети его оскорбляли, в частности, порохоботы и боты ФСБ.