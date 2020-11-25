Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020

Лунный посевной календарь на декабрь 2020 - что осталось успеть / 1zoom.ru

Подробный и детальный посевной календарь для садовода и дачника на декабрь 2020 года с рекомендациями на каждый день подскажет правильное время для посева семян на рассаду, обрезки деревьев, подготовки почвенных смесей и не только.

В целом, лунный посевной календарь на декабрь 2020 года не предусматривает много работы – но чем заняться, всё равно найдется.

Фазы Луны в декабре 2020

В этом месяце нас ждет последнее новолуние и полнолуние года – время подведения итогов и начала новых проектов, с астрологической точки зрения. А вот растения в это время трогать не стоит. К тому же новолуние 14 декабря 2020 совпадает с другим важным астрономическим явлением – это последнее солнечное затмение 2020 года.

Итак, календарь лунных фаз на декабрь 2020 выглядит так:

С 1 по 13 декабря – Луна убывает.

14 декабря – новолуние и солнечное затмение в декабре 2020.

С 15 по 29 декабря – Луна растет.

30 декабря – полнолуние.

31 декабря – Луна опять идет на убыль.

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Благоприятные дни для посадки в декабре 2020

Речь, конечно, идет о посадке в грунт. К слову, универсальный грунт для рассады своими руками в домашних условиях сделать можно так: торф и перегной смешать 1:1 – добавить 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (как вариант – 3 ст. л. древесной золы) из расчета на каждое ведро. Хранить нужно в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах в прохладном месте (на балконе или в погребе). Такая почвосмесь отлично подходит для выращивания рассады томатов, перцев и баклажанов.

Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годИтак, что и когда садить в декабре 2020:

огурцы : 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;

: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря; помидоры : 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;

: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря; лук : 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 31 декабря;

: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 31 декабря; чеснок : 11, 12, 16 декабря;

: 11, 12, 16 декабря; корнеплоды : 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 31 декабря;

: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 31 декабря; зелень : 2, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;

: 2, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 31 декабря; капуста : 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;

: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря; перецсладкий: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря.

Многолетние цветы можно сажать с 7 по 12 декабря, 16-го, 20-21 и 25-26 декабря. Луковичные и клубневые цветы – со 2 по 4 включительно, затем с 7 по 12 декабря и 31-го числа.

Перечисленные даты – это наиболее благоприятные дни, но не принципиально сажать именно в эти дни. Главное – не сажать в неблагоприятные даты. Неблагоприятные дни для посадки и посева семян, когда лунный календарь декабря 2020 запрещает сажать вообще – это 13-15 декабря и 30-е число.

Лунный календарь садовода и огородника на декабрь 2020 по дням