Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020

Лунный календарь посадки растений на декабрь 2020 подскажет, что и когда высаживать в грунт – чтоб по весне не остаться без рассады.
Подробный и детальный посевной календарь для садовода и дачника на декабрь 2020 года с рекомендациями на каждый день подскажет правильное время для посева семян на рассаду, обрезки деревьев, подготовки почвенных смесей и не только.
В целом, лунный посевной календарь на декабрь 2020 года не предусматривает много работы – но чем заняться, всё равно найдется.
Фазы Луны в декабре 2020
В этом месяце нас ждет последнее новолуние и полнолуние года – время подведения итогов и начала новых проектов, с астрологической точки зрения. А вот растения в это время трогать не стоит. К тому же новолуние 14 декабря 2020 совпадает с другим важным астрономическим явлением – это последнее солнечное затмение 2020 года.
Итак, календарь лунных фаз на декабрь 2020 выглядит так:
- С 1 по 13 декабря – Луна убывает.
- 14 декабря – новолуние и солнечное затмение в декабре 2020.
- С 15 по 29 декабря – Луна растет.
- 30 декабря – полнолуние.
- 31 декабря – Луна опять идет на убыль.
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Благоприятные дни для посадки в декабре 2020
Речь, конечно, идет о посадке в грунт. К слову, универсальный грунт для рассады своими руками в домашних условиях сделать можно так: торф и перегной смешать 1:1 – добавить 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия (как вариант – 3 ст. л. древесной золы) из расчета на каждое ведро. Хранить нужно в плотно закрытых полиэтиленовых пакетах в прохладном месте (на балконе или в погребе). Такая почвосмесь отлично подходит для выращивания рассады томатов, перцев и баклажанов.
Читайте такжеКалендарь магнитных бурь на декабрь 2020: насколько сильная буря ждет на Новый годИтак, что и когда садить в декабре 2020:
- огурцы: 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;
- помидоры: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;
- лук: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 31 декабря;
- чеснок: 11, 12, 16 декабря;
- корнеплоды: 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 16, 31 декабря;
- зелень: 2, 3, 4, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;
- капуста: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря;
- перецсладкий: 2, 3, 4, 11, 12, 20, 21, 25, 26, 31 декабря.
Многолетние цветы можно сажать с 7 по 12 декабря, 16-го, 20-21 и 25-26 декабря. Луковичные и клубневые цветы – со 2 по 4 включительно, затем с 7 по 12 декабря и 31-го числа.
Перечисленные даты – это наиболее благоприятные дни, но не принципиально сажать именно в эти дни. Главное – не сажать в неблагоприятные даты. Неблагоприятные дни для посадки и посева семян, когда лунный календарь декабря 2020 запрещает сажать вообще – это 13-15 декабря и 30-е число.