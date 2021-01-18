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Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога

18 января 2021, 02:44
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Известный психолог Юлия Дамочкина прояснила вопрос - сможет ли бурный секс утихомирить отношения в паре.

Секс
Поможет ли бурный секс после большой ссоры / depositphotos.com

Бурный интим после сильной ссоры ‒ довольно плохой способ укрепить отношения. Об этом заявила в интервью порталу УНИАН известный психолог Юлия Дамочкина.

"Если бурная ссора стала необходимым условием для бурного секса и все отношения - это сплошные бурные ссоры, то имеет смысл задаться вопросом, о чем же на самом деле эти отношения. Когда не хватает эмоций в обычной жизни, некоторые получают их таким вот способом. Есть другие варианты и они не такие стрессовые", ‒ сказала она.

По мнению Дамочкиной, пытаться спасти отношения сексом или сексуальными экспериментами ‒ вещь бессмысленная.

"Однозначно нет. Отношения ведь многогранная система – как бриллиант. Секс - это одна грань. Да, она очень важная, но далеко не единственная. Спасать отношения сексом - то же самое, что пытаться ехать на одном колесе автомобиля", ‒ подытожила она.

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психолог секс интим
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