Поможет ли бурный секс после большой ссоры - ответ психолога

Известный психолог Юлия Дамочкина прояснила вопрос - сможет ли бурный секс утихомирить отношения в паре.
Бурный интим после сильной ссоры ‒ довольно плохой способ укрепить отношения. Об этом заявила в интервью порталу УНИАН известный психолог Юлия Дамочкина.
"Если бурная ссора стала необходимым условием для бурного секса и все отношения - это сплошные бурные ссоры, то имеет смысл задаться вопросом, о чем же на самом деле эти отношения. Когда не хватает эмоций в обычной жизни, некоторые получают их таким вот способом. Есть другие варианты и они не такие стрессовые", ‒ сказала она.
По мнению Дамочкиной, пытаться спасти отношения сексом или сексуальными экспериментами ‒ вещь бессмысленная.
"Однозначно нет. Отношения ведь многогранная система – как бриллиант. Секс - это одна грань. Да, она очень важная, но далеко не единственная. Спасать отношения сексом - то же самое, что пытаться ехать на одном колесе автомобиля", ‒ подытожила она.
Читайте такжеУченые выяснили, почему мужчина не может заниматься сексом сразу после оргазма
Секс - ранее Главред сообщал:
- Эксперты составили топ-3 лучших поз для женской мастурбации
- До того в Сети появился топ-3 техник для качественного орального секса